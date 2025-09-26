Távkapcsolatukról vallott a TV2 sztárjának szerelme

Késmárki Enikő az IWI (International Wellness Institute) aerobic és csoportos fitnessinstruktor szakán tanult, tizennégy évig lovasíjászkodott. 2015-ben és 2016-ban indult a Miss World Hungary szépségversenyen, 2015-ben ő lett Miss Sport, 2016-ban pedig a legszebb mosoly címet ítélte neki a közönség.

Késmárki Enikő új impulzusokat keresett (Fotó: Instagram)

Az elmúlt tíz évben edzőként és sporttáplálkozási tanácsadóként dolgozott, egy ideje légiutas-kísérő. „Repülni csak azért kezdtem, mert kellett egy kicsit más impulzus, és ez bakancslistás volt” – írta most Instagram-sztoriban. Terve szerint visszatér a szakmájába a repülés után.

Késmárki Enikő több időt töltene a talajon

Munkája az Egyesült Arab Emírségekhez köti. „Őszintén szólva nagyjából túlélek Dubajban. Nem a város miatt, mert az imádom. Általában van ott 1-2-3 szabadnapom. Leszállok egy éjszakai járatról, de annak a napnak a nagy része kuka... és mondjuk másnap meg megyek hajnalra” – jegyezte meg. Ha tehetné, több időt töltene a földön, Dubajban, strandon vagy edzőteremben. Dubaj nemzetközi repülőtere egyébként az egyik legforgalmasabb: forgalma 2024-ben rekordot döntött, 92,3 millió utas fordult meg ott, idén még több várható.

Egyik követője arról faggatta, hogy milyen a viszonya a barátjával, a Dancing with the Starsban látott Suti András táncossal. Mint ismert, Suti András a show-ban Szabó Zsófi, Király Linda, Osvárt Andrea, Demcsák Zsuzsa és Hosszú Katinka partnere is volt, kiválóan szerepelt.

„Azt tudom mondani, hogy ennek nagyon sok fázisát nagyon sokszínűen megszenvedtük, majd fejlődtünk együtt. Könnyű sosem volt, de nagyon sokat és nagyon sokszor beszéltünk róla."

Szerintem jobbak vagyunk együtt, mint valaha

– írta Enikő.

Arra a kérdésre, hogy milyen érzés 31 évesnek lenni, azt válaszolta, hogy ambivalens érzései vannak, mert szerinte nagy a társadalmi nyomás. Késmárki Enikő úgy érzi, hogy semmit nem csinálna másképp, és azt figyelte meg magán, hogy egyre többször mondja a fiatalabbak, hogy „majd ha idősebb leszel, másképp fogod gondolni.”