Ilyen gyönyörű menyasszony volt a TV2 szépsége

A Next Top Model Hungary több versenyző számára is ugródeszka volt a modellkarrierje beindításához. A győztes, Mészáros Lili a világ több nívós divatbemutatóján is színpadra léphetett, az aranykalászos Czibolya Nikolett pedig egy egészen új „kifutón” vonul végig hamarosan.

Czibolya Nikolett esküvőre készül, fehér ruháját is megmutatta

Czibolya Nikolett gyönyörű menyasszony lesz

A Next Top Model Hungary döntőse, Niki másfél éve lett menyasszony. Leendő férjével, a valóságshow-kból is ismert Filipánics Bálinttal hagyni akartak időt maguknak, hogy nyugalomban szervezhessék meg az esküvőt. A ruhaválasztásnak is megadták a módját. Nikit a vőlegénye is elkísérte az első válogatásra, de a végső választást valószínűleg hagyományokhoz hűen csak a nagy napon láthatja majd.

„Dobó Kata stylisttal több mint 15 éve ismerjük egymást, gyakorlatilag együtt indultunk el a pályán, ő divattervezőként, én modellként. Azóta több divatbemutatóján és kampányában is részt vettem” – árulta el közösségi oldalán Czibolya Niki, majd hozzátette:

„Most pedig teljesen új helyzetben találkoztunk újra” – tért rá a menyasszonyi- és menyecskeruha próbálgatására.

„Nekem is volt elképzelésem, mert sok menyasszonyi ruhát viseltem már a modellkarrierem során…” – tette még hozzá. Czibolya Niki és Filipánics Bálint kapcsolata több mint hat éve kezdődött.

Niki a követőit kérdezte: rövid vagy hosszú?

Az esküvő jöhet, a baba várhat

„A mi történetünk a Miss Balatonon, Balatonfüreden kezdődött. Én akkor modell voltam, Bálint pedig meghívott. Én fent voltam a színpadon, ő a tömegben állt és ekkor összetalálkozott a tekintetünk. Úgyhogy mondhatni valóban első látásra szerelem volt” – idézte fel a Borsnak az aranykalászos gazda.

„Igazából hagytunk elég időt magunknak, hogy jól megszervezzük, ugye a lánykérés az már több mint másfél éve megtörtént. Nem akartunk semmit sem elkapkodni, nem akartunk idegeskedni, hanem mindent szépen a maga idejében, úgyhogy egész jól állunk a szervezésben. Mindketten összedolgozunk, csapatmunka az egész. Mind a kettőnknél nagy a család is, meg a baráti kör is, úgyhogy ez egy tényleg nagy esküvő lesz” – mesélte boldogan a modell.