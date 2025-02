A Next Top Model Hungary sztárja végre elárulta az eljegyzés részleteit

Czibolya Nikolettet a Next Top Model Hungary versenyzőjeként ismerhette meg az ország, ahol egészen a döntőig menetelt. A gyönyörű lánynak végül a 2. helyet sikerült megszereznie, ami rengeteg ajtót nyitott meg előtte. Ám Niki nem csak a munkájában sikeres, a magánélete is sínen van, hiszen kedvese tavaly év végén kérte meg a kezét. A TV2 sztárja most jövőbeli terveiről mesélt lapunknak, amik között természetesen az esküvő is szerepel.

A Next Top Model Hungary Nikije elárulta szerelme hogyan kérte meg a kezét (Fotó: Szabolcs László)

A Next Top Model Hungary Czibolya Nikije ugyan a Balaton mellett él, de így is rengeteg munkája akad, főleg Budapesten. De ő egy cseppet sem bánja, hogy ingáznia kell, sőt úgy érzi megtalálta a helyét.

Balatonfüreden élünk most már a vőlegényemmel, tavaly nyáron költöztünk ide és nagyon szeretjük. Annyira szeretem a vidéki környezetet meg a Balatont, hogy nekem jobban megéri felutazni Pestre egy-egy munka vagy esemény miatt. Szerencsére elég sok munkám is van, így van, hogy hetente többször is megyek, de egyáltalán nem bánom

– kezdte Niki.

– Én sándorfalvi vagyok egyébként és a családi vállalkozásunk miatt szoktam oda is járni, de a jövőt abszolút itt tervezzük. Bálint pedig sümegi, így mondhatni az ország két végéből jöttünk és valahogy a Balatont szúrtuk ki magunknak – tette még hozzá.

Úgy tűnik Niki élete jelenleg minden téren a helyén van, mégis van, amiben még szeretne fejlődni.

– Jelenleg igyekszem az önfejlesztésre koncentrálni, illetve az asztrológiát szeretném jobban kitanulni, mert eddig csak autodidakta módon foglalkoztam vele. Konkrét terveim nagyon nincsenek, csak igyekszem megragadni minden lehetőséget, ami felém jön. De ez már azelőtt is így volt. Hiszek abban, hogy semmi nem véletlen, és okkal jön az utunkba – árulta el.

A Next Top Model Hungary sztárját eljegyezték

Czibolya Niki párja Filipánics Bálint tavaly év végén tette fel a nagy kérdést, amire a modell hatalmas örömmel mondott igent. Most el is mesélte, pontosan hogy zajlott a lánykérés.

Nagyon romantikus volt, mert a hőlégballonozás nekem már régóta rajta volt a bakancslistámon. A szülinapomra kaptam egy ilyen élményt, bár nem pont aznap, hanem egy kicsivel később mentünk el és akkor történt meg a lánykérés. A családunk is nagyon örült neki

– mondta boldogan.