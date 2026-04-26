Hiába dübörög a Neoton, Csepregi Éva szíve mélyén másra vágyik: „Remélem hamarosan megérkezik az unoka”

Csepregi Éva fiatalokat megszégyenítő energiával vágott bele a 2026-os évbe. Rengeteg koncert vár a Neoton Família énekesnőjére, MVM Dome-os nagykoncertjük után a Budapest Parkot veszik célba. Titkon azonban egy dologra vágyik igazán, mégpedig arra, hogy családjával lehessen és unokázhasson.

Csepregi Éva nagy álma, hogy végre nagymama legyen (Fotó: Mediaworks Archív)

Csepregi Éva fia, Heatlie Dávid 2018-ban ismerte meg feleségét, Dórit egy Groovehouse koncerten. Két évvel később Dávid a nagy kérdést is feltette párjának, egy évre rá pedig az esküvő is megtörtént.

A 72 éves ikont hosszú évtizedek óta az egyik legsikeresebb magyar énekesnőként tartják számon. A teltházas koncertek, a siker és a csillogás mellett azonban egy dolgot igazán hiányol az életéből, mégpedig egy kis unokát.

Nagyon remélem, hogy hamarosan megérkezik az unoka. Természetesen ez a fiamék dolga, én nem szólok bele, de azért nem titkolom, hogy már nagyon várom

– mesélte a Borsnak az énekesnő, aki már el is képzelte milyen nagymama válna belőle.

Biztos, hogy nagyon elkényeztetném. Mindent megadnék neki. Bevezetném a zene világába, ott lenne velem a koncerteken és megtanítanék neki mindent. Szeretném, hogy sok időt töltsünk együtt.

Az ikonikus popénekes és fia szoros kapcsolatot ápolnak egymással. Nem véletlen, hogy Csepregi Éva gyermeke is osztozik a zene iránti szenvedélyén.

A Neoton Família zenekara most Neoton Sztárjai néven adnak koncertet (Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap)

Új fejezet indult a Neoton Família életében

Az 1960-as években megalapított zenekar sikert sikerre halmozott. A Neoton Família koncertjeivel a mai napig arénákat képes megtölteni, dalaikkal pedig minden korosztályt megszólít. Töretlen népszerűségük fiatalos szellemüknek és olyan örökzöld slágereknek köszönhető, mint a Kétszázhúsz felett, vagy a Santa Maria.

A zenekar idén sem tölti pihenéssel idejét, egyik koncert követi a másikat. Hamarosan a Budapest Parkban lépnek színpadra, hogy egy felejthetetlen show-val ajándékozzák meg a közönséget.

A sikeres zenekar az évek során azonban számos változáson átesett. Nem rég két korábbi tagtól búcsúzott, Lukács Andreától és férjétől, Lukács Lászlótól. A Neoton Família tagjai többször cserélődtek a hat évtized során, korábban elbúcsúztunk már Fábián Évától, Pál Évától és Bardóczi Gyulától is.