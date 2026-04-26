KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Ervin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hiába dübörög a Neoton, Csepregi Éva szíve mélyén másra vágyik: „Remélem hamarosan megérkezik az unoka”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 19:10
A Neoton Família énekesnője nem titkolja, szeretne már unokázni. Csepregi Éva régóta vágyik arra, hogy végre nagymama lehessen és unokáit kényeztethesse. Mindennapjai azonban igencsak pörgősek, gőzerővel készül a soron következő Neoton koncertre!
Bors
A szerző cikkei

Csepregi Éva fiatalokat megszégyenítő energiával vágott bele a 2026-os évbe. Rengeteg koncert vár a Neoton Família énekesnőjére, MVM Dome-os nagykoncertjük után a Budapest Parkot veszik célba. Titkon azonban egy dologra vágyik igazán, mégpedig arra, hogy családjával lehessen és unokázhasson.

Csepregi Éva fia, Heatlie Dávid 2018-ban ismerte meg feleségét, Dórit egy Groovehouse koncerten. Két évvel később Dávid a nagy kérdést is feltette párjának, egy évre rá pedig az esküvő is megtörtént.

A 72 éves ikont hosszú évtizedek óta az egyik legsikeresebb magyar énekesnőként tartják számon. A teltházas koncertek, a siker és a csillogás mellett azonban egy dolgot igazán hiányol az életéből, mégpedig egy kis unokát. 

Nagyon remélem, hogy hamarosan megérkezik az unoka. Természetesen ez a fiamék dolga, én nem szólok bele, de azért nem titkolom, hogy már nagyon várom

– mesélte a Borsnak az énekesnő, aki már el is képzelte milyen nagymama válna belőle.

Biztos, hogy nagyon elkényeztetném. Mindent megadnék neki. Bevezetném a zene világába, ott lenne velem a koncerteken és megtanítanék neki mindent. Szeretném, hogy sok időt töltsünk együtt.

Az ikonikus popénekes és fia szoros kapcsolatot ápolnak egymással. Nem véletlen, hogy Csepregi Éva gyermeke is osztozik a zene iránti szenvedélyén. 

Az 1960-as években megalapított zenekar sikert sikerre halmozott. A Neoton Família koncertjeivel a mai napig arénákat képes megtölteni, dalaikkal pedig minden korosztályt megszólít. Töretlen népszerűségük fiatalos szellemüknek és olyan örökzöld slágereknek köszönhető, mint a Kétszázhúsz felett, vagy a Santa Maria. 

A zenekar idén sem tölti pihenéssel idejét, egyik koncert követi a másikat. Hamarosan a Budapest Parkban lépnek színpadra, hogy egy felejthetetlen show-val ajándékozzák meg a közönséget.

A sikeres zenekar az évek során azonban számos változáson átesett. Nem rég két korábbi tagtól búcsúzott, Lukács Andreától és férjétől, Lukács Lászlótól. A Neoton Família tagjai többször cserélődtek a hat évtized során, korábban elbúcsúztunk már Fábián Évától, Pál Évától és Bardóczi Gyulától is.

Most azonban közös megegyezés alapján döntött úgy a zenekar, hogy ideje valami újnak! Csepregi Éva a Borsnak árulta el, hogy céljuk a csapat fiatalon tartása, és az újdonságok megőrzése.

Szerettük volna kibővíteni a zenekart, ebben mindannyian egyet értettünk. Szerettük volna, hogy még több jó zenész tartozzon a csapatunkhoz és megmaradjon ez a fiatalos hangulat. Nem volt semmilyen konfliktus a döntés hátterében, ez mindannyiunk érdeke volt

– mesélte az énekesnő. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
