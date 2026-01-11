A hóvihar után a Neoton is letarolta Budapestet

Telt ház, precízen felépített látványvilág és megállíthatatlan slágerparádé fogadta a közönséget az MVM Dome-ban. A Neoton hatvanéves pályafutását ünneplő koncert minden elemében azt sugallta: itt semmit nem bíztak a véletlenre, óriási kreativitással, gondosan felépített koncert volt.

A Neoton koncert a havazás és hideg idő ellenére is tarolt (Fotó: Facebook/ Csepregi Éva)

Neoton Finálé: telt ház, slágerek és igazi show Budapesten

A Neoton Finálé koncertjének slágereivel telt meg az MVM Dome január 10-én, szombaton, ahol a zenekar fennállásának hatvanadik évfordulóját ünnepelte. Korszakról korszakra idézték meg a múltat, miközben a legnagyobb slágerek természetesen egy pillanatra sem maradhattak ki. A zenekar, a stáb és a szervezők láthatóan mindent beleadtak: kreativitás, humor, érzelmek és modern megoldások váltották egymást egy két és fél órás, gondosan felépített műsorban.

A közönség összetétele is sokatmondó volt: több generáció énekelte együtt ugyanazokat a dalokat. Ahogy Balassa János koncertproducer már előzetesen jelezte a Borsnak, telt ház lesz – s ez valóban így is volt. Az időjárási körülményekhez igazodva a koncert hét óra helyett fél nyolckor indult, a hangolódásról közben pedig DJ Dominique gondoskodott.

Az est házigazdája Csonka András volt, aki kreatív, jól felépített megszólalásaival biztos kézzel vezette át a közönséget a Neoton történetén, amikor arra szükség volt. A koncert már a kezdés előtt játékra hívta a nézőket: az amerikai sporteseményekről ismert híresség-hasonmás kamera mosolyt csalt az arcokra, később pedig zsebkendők, lufik, óriás strandlabdák, plüsscápák, diszkógömbök és ikonikus Neoton-kalapok lepték el a teret. A látványvilág bátran nyúlt új elemekhez is, miközben végig megmaradt a jól ismert Neoton-életérzés.

Igazi legendák léptek a színpadra (Fotó: Facebook/ Neoton)

Hat évtized ereje a színpadon

Az este egyik legszebb pillanata Pásztor László színpadra lépése volt, de megható módon megemlékeztek Jakab Györgyről is. Különleges színt vitt a műsorba Alapi István, az Edda gitárosának vendégszereplése, Heatlie Dávid dobos szólója, valamint a légtornászok és táncosok látványos koreográfiái.