A hóvihar után a Neoton is letarolta Budapestet

Telt ház, precízen felépített látványvilág és megállíthatatlan slágerparádé fogadta a közönséget az MVM Dome-ban. A Neoton hatvanéves pályafutását ünneplő koncert minden elemében azt sugallta: itt semmit nem bíztak a véletlenre, óriási kreativitással, gondosan felépített koncert volt.
A Neoton Finálé koncertjének slágereivel telt meg az MVM Dome január 10-én, szombaton, ahol a zenekar fennállásának hatvanadik évfordulóját ünnepelte. Korszakról korszakra idézték meg a múltat, miközben a legnagyobb slágerek természetesen egy pillanatra sem maradhattak ki. A zenekar, a stáb és a szervezők láthatóan mindent beleadtak: kreativitás, humor, érzelmek és modern megoldások váltották egymást egy két és fél órás, gondosan felépített műsorban.
A közönség összetétele is sokatmondó volt: több generáció énekelte együtt ugyanazokat a dalokat. Ahogy Balassa János koncertproducer már előzetesen jelezte a Borsnak, telt ház lesz – s ez valóban így is volt. Az időjárási körülményekhez igazodva a koncert hét óra helyett fél nyolckor indult, a hangolódásról közben pedig DJ Dominique gondoskodott.
Az est házigazdája Csonka András volt, aki kreatív, jól felépített megszólalásaival biztos kézzel vezette át a közönséget a Neoton történetén, amikor arra szükség volt. A koncert már a kezdés előtt játékra hívta a nézőket: az amerikai sporteseményekről ismert híresség-hasonmás kamera mosolyt csalt az arcokra, később pedig zsebkendők, lufik, óriás strandlabdák, plüsscápák, diszkógömbök és ikonikus Neoton-kalapok lepték el a teret. A látványvilág bátran nyúlt új elemekhez is, miközben végig megmaradt a jól ismert Neoton-életérzés.
Az este egyik legszebb pillanata Pásztor László színpadra lépése volt, de megható módon megemlékeztek Jakab Györgyről is. Különleges színt vitt a műsorba Alapi István, az Edda gitárosának vendégszereplése, Heatlie Dávid dobos szólója, valamint a légtornászok és táncosok látványos koreográfiái.
A Neoton nemcsak slágereket adott a hosszú évek során, hanem példát is: alázatból, profizmusból és közönségszeretetből. A folyamatos ruhacserék, a korszakonként váltakozó hangulatok és a tagok aktív jelenléte végig frissen tartotta az estét. Csepregi Éva rendkívül energikusan végigtáncolta az estét, összekötő gondolataival ívet szolgáltatva a koncerthez, Végvári Ádám rockos lendülete és egyedi orgánuma, és Baracs János Öcsi egyedi stílusa és karakteres hangja és a profi zenészek együtt tették teljessé az élményt.
Hogy milyen volt az este? Emlékezetes, kreatív, nosztalgikus és modern egyszerre – ahol a közönség minden tagja úgy érezhette, hogy egy estére Neoton Familia tagjává vált.
