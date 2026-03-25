Megtörte a csendet Csepregi Éva, először beszélt a szakításról

Sokkoló hírt kaptak év elején a rajongók, miután a Neoton Família Sztárjai: Csepregi Éva, Végvári Ádám, Baracs János ‘Öcsi’, illetve Lukács Andrea, Lukács László és Heatlie Dávid január 10-én fergeteges koncertet adtak az MWM Dome-ban. Lukács Andrea ekkor egy Facebook-posztban azt közölte, ő és Lukács László nem folytatják tovább az együttessel.

Megtörte a csendet Csepregi Éva

Hogy az első információ tőlünk érkezzen: A Neoton Finálé koncert után a Neoton Sztárjai úgy határoztak, hogy fiatalításra és lendületes, kreatív megújulásra van szükség. Ebben a folyamatban mi már nem vagyunk érintettek. Ezzel a Neoton korszakot részünkről lezártnak tekintjük

- jelentette be.

Csepregi Éva eddig hallgatott az okokkal kapcsolatban, ám a Story információi szerint nemrég elárulta, a két tag kiválásával egy hosszú barátság is véget ért.

Húsz éve, 2005 óta zenéltünk együtt Lukács Lacival és a feleségével, Andreával. Ez a munka idővel barátsággá alakult, különösen Andreával. Így pedig különösen nehéz elengedni valakit. Gyönyörű évek voltak, ezeket senki sem veheti el tőlünk. Hálás vagyok, hogy amíg együtt dolgoztunk, Andrea vigyázott rám. Vele mindig mindent meg tudtam beszélni a koncertek után. Nem is tagadom, emiatt lelkileg nehezebben telt az elmúlt néhány hét

- kezdte az énekesnő.

Még akkor is, ha már legalább egy éve tudtam, vannak olyan szakmai és magánéleti dolgok a háttérben, amelyek nehezítik a közös munkát. Akkor is, ha nőként megértem: egy feleségnek a férjével kell tartania minden helyzetben

- tette hozzá Csepregi Éva, mialatt a Neoton Família Sztárjai az év eleji tagvesztés után megújultak, és most már gőzerővel készülnek a következő koncertekre.