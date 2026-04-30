Bódi Sylvi gyermekekkel körülvéve tölti a mindennapjait egy érintetlen szigeten

Bódi Sylvi az utóbbi időben Indonéziában tartózkodik párjával - tornázik, meditál és elmerül a tengerben. Ezúttal azonban egy nagyon különleges helyen vannak, igazi családi környezetben.

Bódi Sylvi és párja gyermekekkel töltik idejüket (Fotó: archív / hot! magazin)

Sylvi, aki egy ideig titkolta kapcsolatát, ma már büszkén osztja meg partnerét, akivel most gyermekekkel körülvéve élvezi Sumba szigetét.

Egy korábbi bejegyzésében elmondta, bár a közösségi médiában nagyon elterjedt az indonéz sziget képe, a valóság kicsit sem olyan fényes, mint gondolnánk: a viszonylag érintetlen szigeten néhol még áram sincs. Nincsenek plázák és kiépített utak, csak tengerpartok, sziklák, rizsföldek és gyermekek. Most ezekkel a gyermekekkel készített videót, amelyen mindennapi mulatozásukat lehet látni.

Sylvi elmondta, a gyermekek minden elvárás nélkül létezhetnek, hiszen imádják az embereket, sőt néha kilométereket futnak dombokon át, hogy beszéljenek idegenekkel, angoltudásukat használva.

Képernyők, játékok és zaj nélkül élnek - ez a videón is látszik: Sylvi és partnere a tengerparton rohangált a gyermekekkel, a kamerának pózolva, mosolyogva.

Bejegyzésében kiemelte: talán nem az a gazdagság, amire a legtöbben gondolunk, hanem a csendes, lassú, tiszta és egyszerű jelenlét.

