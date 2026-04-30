Bódi Sylvi gyermekekkel körülvéve tölti a mindennapjait egy érintetlen szigeten

Bódi Sylvi az utóbbi időben Indonéziában tartózkodik párjával - tornázik, meditál és elmerül a tengerben. Ezúttal azonban egy nagyon különleges helyen vannak, igazi családi környezetben.
Sylvi, aki egy ideig titkolta kapcsolatát, ma már büszkén osztja meg partnerét, akivel most gyermekekkel körülvéve élvezi Sumba szigetét.
Egy korábbi bejegyzésében elmondta, bár a közösségi médiában nagyon elterjedt az indonéz sziget képe, a valóság kicsit sem olyan fényes, mint gondolnánk: a viszonylag érintetlen szigeten néhol még áram sincs. Nincsenek plázák és kiépített utak, csak tengerpartok, sziklák, rizsföldek és gyermekek. Most ezekkel a gyermekekkel készített videót, amelyen mindennapi mulatozásukat lehet látni.
Sylvi elmondta, a gyermekek minden elvárás nélkül létezhetnek, hiszen imádják az embereket, sőt néha kilométereket futnak dombokon át, hogy beszéljenek idegenekkel, angoltudásukat használva.
Képernyők, játékok és zaj nélkül élnek - ez a videón is látszik: Sylvi és partnere a tengerparton rohangált a gyermekekkel, a kamerának pózolva, mosolyogva.
Bejegyzésében kiemelte: talán nem az a gazdagság, amire a legtöbben gondolunk, hanem a csendes, lassú, tiszta és egyszerű jelenlét.
