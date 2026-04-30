KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Katalin, Kitti névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elkapták Ózd rémét: 14 lakást fosztott ki sorozatban

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 12:50
Családi házakat és telephelyeket tört fel Ózdon egy 34 éves helyi férfi, aki mindent vitt, ami mozdítható volt.

Nem válogatott a zsákmányban az a 34 éves ózdi tolvaj, aki 2025. június 9-ét megelőzően több családi házba és telephelyre is betört a városban. A rendőrség szerint összesen 14 rendbeli sorozatlopást követett el, melyek során szinte mindent elvitt, amit értékesíteni vagy hasznosítani lehetett.

A tolvaj mindent vitt, amit csak tudott / Fotó: Freepik.com/Illusztráció / Freepik

A tolvaj leginkább fémtárgyakra utazott, de ezeken kívül kandallót, fűnyírót, hosszabbítót, elektromos kéziszerszámokat, televíziót, jakuzzit és mikrohullámú sütőt is zsákmányolt. A bűncselekmény-sorozattal több mint 1,3 millió forint kárt okozott.

Bilincsben az ózdi tolvaj

Az Ózdi Rendőrkapitányság nyomozást indított az ügyben, a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság ezt követően elrendelte a letartóztatását.

A rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, az ügy iratait pedig átadta az ügyészségnek – írja a police.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
