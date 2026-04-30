Elkapták Ózd rémét: 14 lakást fosztott ki sorozatban

Nem válogatott a zsákmányban az a 34 éves ózdi tolvaj, aki 2025. június 9-ét megelőzően több családi házba és telephelyre is betört a városban. A rendőrség szerint összesen 14 rendbeli sorozatlopást követett el, melyek során szinte mindent elvitt, amit értékesíteni vagy hasznosítani lehetett.

A tolvaj leginkább fémtárgyakra utazott, de ezeken kívül kandallót, fűnyírót, hosszabbítót, elektromos kéziszerszámokat, televíziót, jakuzzit és mikrohullámú sütőt is zsákmányolt. A bűncselekmény-sorozattal több mint 1,3 millió forint kárt okozott.

Bilincsben az ózdi tolvaj

Az Ózdi Rendőrkapitányság nyomozást indított az ügyben, a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság ezt követően elrendelte a letartóztatását.

A rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, az ügy iratait pedig átadta az ügyészségnek – írja a police.hu.