Bódi Bence: A boksz nagyon sokat segített a traumák feldolgozásában

Az egész ország megismerhette Bódi Bence és Varga Rebeka kapcsolatát, ám ők úgy érzik, bizonyos körülmények miatt nem tudták megmutatni az igazi énjüket.
„Nagyon össze kellett zárnunk Rebivel, olyan volt, mintha ketten lennénk a világ ellen. Sokan gondolhatják, hogy a való életben is mindig így működünk, pedig ez nem igaz; mi is szoktunk veszekedni, majd kibékülni, csak ez a műsorban nem látszott, hiszen nem a megszokott közegünkben voltunk. Ennek ellenére mindkettőnk bakancslistáján szerepelt, hogy kipróbáljuk magunkat egy ilyen tévéműsorban, most pedig folytatjuk az életünket” – kezdte a hot! magazinnak Bence.
A valóságshow már véget ért, de a Sztárbox izgalmai még csak most kezdődnek! Bence magabiztosan hozta az első mérkőzését, és már gőzerővel készül a következő kihívásra.
„Jól érzem magam, minden rendben van, de persze küzdök azzal, amivel minden apa: a bölcsis-ovis betegségekkel. Ezeket megpróbálom csírájukban elfojtani, hogy egy edzést se kelljen kihagynom” – magyarázta.
„Az elején csak úgy álltam hozzá, hogy csináljuk, lesz, ami lesz, de most már tényleg szeretném megnyerni, hiszen ez több mint sport: minden edzés, minden ütközet formálja az embert, és az edzőmtől olyan élményeket kapok, amik örökre bennem maradnak. Hiába van rajtunk szivacsos kesztyű, az ütések nagyon is fájnak, és semmihez sem fogható érzés, amikor a ringben azon dolgozol, hogy ne téged üssenek meg, hanem te találj be.”
Bence hálás az edzőjének, Tóth Tamásnak, aki nemcsak a sportban vezeti, hanem mentális támaszként is mellette áll. A Nyerő Párosban őszintén beszélt arról, hogy az édesapjával kapcsolatban több traumát is hordoz, amelyek feldolgozásában a boksz és az edzője támogatása is hatalmas segítséget jelent.
A boksz hatalmas erő, de ha rossz kezekbe kerül, veszélyes is lehet. Ezért fontos a megfelelő edző, aki úgy irányítja az energiát, mint a tüzet a kandallóban. Akkor terápia a boksz, ha a megfelelő emberhez jársz, aki megfelelőképpen kezel téged. Nekem ez szerencsére megvan, és úgy érzem, nagyon sokat segített a traumák feldolgozásában is.
Bence elárulta, hogy a két és fél éves kisfia, Beni már most pontosan érti, hogy az édesapja a Sztárboxban küzd. A fiatal apuka számára az a legfontosabb, hogy a gyermeke idővel olyan sportot válasszon majd, ami igazán boldoggá teszi.
„Teljesen úgy vagyok vele, hogy majd ő maga választja ki, mihez van kedve; mi csak annyit teszünk, hogy megadjuk neki a lehetőségeket, kipróbálhat több sportot, és eldönti, mi tetszik neki. Most éppen a horgászat a nagy kedvence: horgászfilmeket néz, csalit szagolgat, és számomra nincs is ennél fontosabb, csak az, hogy boldog legyen” – mondta az édesapa.
