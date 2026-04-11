„Nem vagyok billegő szavazó, pontosan tudom, ki képviseli a hazámat" – Bárdosi Sándor elárulta, hova teszi az ikszet április 12-én

Az olimpiai ezüstérmes birkózó, Bárdosi Sándor sosem volt az az ember, aki véka alá rejti a véleményét. Ahogy közeledik április 12-e, a választás napja, a hangulat érezhetően egyre puskaporosabb, Bárdosi pedig úgy érzi, eljött az idő, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. A családapa aggódva figyeli az ország közhangulatát, és nem hajlandó tétlenül nézni, ahogy idegen érdekek próbálják befolyásolni hazánk jövőjét. Számára a tét nem csupán a politika, hanem a biztonság és az a nemzeti szuverenitás, amiért annyit dolgozott az elmúlt években a kormány.

Bárdosi Sándor felesége és gyerekei biztonsága miatt is fontosnak tartja, hogy leadja a voksát

„Nagyon várom, hogy eljöjjön az idő, és legyünk végre túl rajta. Egyszerűen elegem van a jelenlegi közhangulatból, és abból a stílusból, amit az ellenzék hozott be divatba. Ez a folyamatos szitkozódás, a másik bántása és a szüntelen riogatás már több a soknál. Jó lenne, ha végre visszavennének az agarakkal, mert ez a stílus senkinek nem használ” – kezdte határozottan a Borsnak az olimpikon. Sanyi szerint a választás tétje egyértelmű: meg kell védenünk magunkat a külső nyomástól. Úgy látja, a Tisza Párt és a mögötte álló brüsszeli erők egy olyan bábkormányt akarnak az országra erőltetni, amely nem a magyar emberek érdekeit szolgálná.

Olyan ember vagyok, akinek, ha valamit nagyon le akarnak nyomni a torkán, azt reflexből elutasítja. A sport megtanított arra: ha valamit akarsz, azért neked kell megküzdened. Amit készen akarnak rád erőltetni, az valószínűleg nem neked lesz a legjobb. Most azt látom, hogy idegen hatalmak nagyon szeretnék, ha az ő szájízük szerint alakulna a kormány. Ez mindenkinek jó lenne, csak nekünk, magyaroknak nem. Mi élünk itt, hadd döntsük már el mi, mi történjen a hazánkkal!

– jelentette ki az egykori olimpikon. Bárdosi számára a legfontosabb érv a béke és a családja biztonsága. Hadköteles korú férfiként és felelősségteljes apaként nem akarja kockáztatni gyermekei jövőjét egy bizonytalan, háborúpárti irányvonal miatt.