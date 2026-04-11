„Nem vagyok billegő szavazó, pontosan tudom, ki képviseli a hazámat" – Bárdosi Sándor elárulta, hova teszi az ikszet április 12-én

Az olimpiai ezüstérmes birkózó, Bárdosi Sándor sosem volt az az ember, aki véka alá rejti a véleményét. Ahogy közeledik április 12-e, a választás napja, a hangulat érezhetően egyre puskaporosabb, Bárdosi pedig úgy érzi, eljött az idő, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. A családapa aggódva figyeli az ország közhangulatát, és nem hajlandó tétlenül nézni, ahogy idegen érdekek próbálják befolyásolni hazánk jövőjét. Számára a tét nem csupán a politika, hanem a biztonság és az a nemzeti szuverenitás, amiért annyit dolgozott az elmúlt években a kormány.
„Nagyon várom, hogy eljöjjön az idő, és legyünk végre túl rajta. Egyszerűen elegem van a jelenlegi közhangulatból, és abból a stílusból, amit az ellenzék hozott be divatba. Ez a folyamatos szitkozódás, a másik bántása és a szüntelen riogatás már több a soknál. Jó lenne, ha végre visszavennének az agarakkal, mert ez a stílus senkinek nem használ” – kezdte határozottan a Borsnak az olimpikon. Sanyi szerint a választás tétje egyértelmű: meg kell védenünk magunkat a külső nyomástól. Úgy látja, a Tisza Párt és a mögötte álló brüsszeli erők egy olyan bábkormányt akarnak az országra erőltetni, amely nem a magyar emberek érdekeit szolgálná.
Olyan ember vagyok, akinek, ha valamit nagyon le akarnak nyomni a torkán, azt reflexből elutasítja. A sport megtanított arra: ha valamit akarsz, azért neked kell megküzdened. Amit készen akarnak rád erőltetni, az valószínűleg nem neked lesz a legjobb. Most azt látom, hogy idegen hatalmak nagyon szeretnék, ha az ő szájízük szerint alakulna a kormány. Ez mindenkinek jó lenne, csak nekünk, magyaroknak nem. Mi élünk itt, hadd döntsük már el mi, mi történjen a hazánkkal!
– jelentette ki az egykori olimpikon. Bárdosi számára a legfontosabb érv a béke és a családja biztonsága. Hadköteles korú férfiként és felelősségteljes apaként nem akarja kockáztatni gyermekei jövőjét egy bizonytalan, háborúpárti irányvonal miatt.
Április 12-én mindenki menjen el, és húzza jó helyre az ikszet, mert ha nem sikerül, akkor nagyon csúnya dolgok jöhetnek. Én még hadköteles vagyok, de köszönöm szépen, én inkább a gyerekeimet szeretném felnevelni békében. Küzdöttem én már eleget az életemben a szőnyegen, most már csak nyugalmat és biztonságot szeretnék a családomnak. Éppen ezért én nem vagyok billegő szavazó, pontosan tudom, ki képviseli a hazámat. A bizonytalanoknak pedig csak annyit mondok: nincs hova billegni, itt a jövőnk a tét. Senki ne maradjon otthon!
– zárta rövidre a sportoló.
Április 12-én tartják Magyarországon az országgyűlési választásokat, amelyen a magyar állampolgárok dönthetnek a hazai politikai irányvonal és az ország jövőjének sorsáról. A szavazókörök országszerte reggel 6 és este 19 óra között várják a választópolgárokat, hogy mindenki leadhassa voksát a következő négy év meghatározó küzdelmében.
