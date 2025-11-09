„Igazi cinkostársak lettünk” - Tallós Rita élete és kapcsolata a lányával más vágányra került az Ázsia Expressz után

Tallós Rita mindennapjai az elmúlt időszakban sokat változtak. A színésznő életében nincs helye a megállásnak, az Ázsia Expressz után teljes gőzzel vetette bele magát a munkába, miközben a magánélete is új szintre lépett.

Tallós Rita képtelen lassítani, tele van tervekkel és persze energiával (Fotó: Markovics Gábor)

Tallós Rita ismét mert nagyot álmodni

Tallós Rita nem lassít, s bár az Ázsia Expressz után bizonyára sokan azt gondolták, hogy egy kiadós pihenést is beiktat, ő nem a nyugalmat kereste, éppen ellenkezőleg tett: az életét egy igazi gyorsvonattá alakította. Rendez, házat újít fel, tervezi a jövő évet, és hatalmas energiával veti bele magát új projektjeibe. Mindeközben Tallós Rita lányával, Barbinek Paulával szakmailag és emberileg is közelebb kerültek egymáshoz, mint valaha.

A színésznő legújabb rendezése, a Meztelen igazság hamarosan debütál a RAM ÁRT-ban, és már most országszerte számtalan helyszín érdeklődését felkeltette. A darab a Liliom Produkció női színházában készül, ahol Rita tudatosan olyan történeteket keres, amelyek a női lélekről, önismeretről és felszabadulásról is szólnak.

Ez egy modern történet hat nővel, akik különböző okokból rúdtáncolni járnak – lelki, testi, személyes motivációk miatt. S nem csupán a nők számára hordoz üzenetet, a férfiak is tanulnak belőle

– mesélte a Bors újságírójának a próbán.

Rita szerint a darab különlegessége, hogy nemcsak lelki, hanem fizikai kihívásokat is rejt, rengeteg humorral fűszerezve.

Komolyan meg kellett tanulni a rúdtáncot. Nem sok színház vállal be ilyet, hiszen hat olyan színésznőt találni, akik igent mondanak erre a kemény munkára és az ezzel járó lilafoltokra, nem egyszerű feladat

– mondta a rendező.

Tallós Rita Barbinek Paulával vállvetve csinálta végig az Ázsia Expressz 2025-ös évadát (Fotó: Mediaworks Archív)

Anya-lánya cinkostársakká lettek

Miközben a próbák zajlanak, Rita otthon is alkot: Szentendrén felújítja házát, addig pedig egy 38 négyzetméteres kis lakásban él óriási kutyájával és cicájával.

A kutyám szerint ez az ő háza, és én vagyok a behatoló – úgy érzi, kapott egy kutyaólat a hatalmas kert után

– mesélte derűsen.

A Tallós Rita Ázsia Expresszes szereplése óta eltelt időszaka nemcsak szakmai, hanem személyes értelemben is fejlődést hozott számára. Lányával, Barbinek Paulával új szintre lépett a kapcsolatuk.

Korábban is dolgoztunk együtt, de most sokkal hatékonyabban működünk. Igazi cinkostársak lettünk a hétköznapokban

– mesélte Paula a próba után.