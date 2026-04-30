Videón a hangerő pusztítása: bömbölő zene miatt vesztek oda a múzeum műtárgyai

Bizarr ügy okoz fejfájást a hatóságoknak. Múzeumi műtárgyak törtek össze egy utcai rendezvény miatt Thaiföldön, Chaiyaphumban, olyan hangerővel üvöltött a zene a felvonulási kocsikból.

Felvonulás zaja miatt törtek össze múzeumi tárgyak

A Chaiyaphumi Ősi Textilmúzeum tulajdonosa, Dr. Komkrich Ritkhachorn számolt be róla, hogy a Bai Sri Boon fesztivál súlyos károkat okozott a kiállításokban április 22-én. Amikor a felvonulás résztvevői elhaladtak a Chai Prasit út mellett, a zene olyan hangos volt, hogy megremegtek a vitrinek, összetörve számos tárgyat. A károkért mintegy 100, óriási hangszórókkal felszerelt felvonuló teherautót hibáztatott.

Nincs kifogásom a felvonulás ellen, de a szervezők csökkenthetnék a zajszintet, hogy ne okozzon kárt.

A 10 kilométer hosszú felvonuláson több mint 150 kocsi vett részt, némelyik több mint két méter magas volt.

A napokig tartó ünnepség Chao Pho Phaya Lae előtt tiszteleg, aki egy laoszi bevándorló volt, és a 19. század végén harcokban halt meg.

Ha a verseny azon alapul, hogy ki a hangosabb, és ki éri el a legnagyobb hatást, akkor végső soron nemcsak a múzeumban lévő műtárgyak fognak megsemmisülni, hanem maga a vallási szertartás jelentése is

- mondta Dr. Ritkhachorn a Turisztikai és Környezetvédelmi Hírügynökségnek. (Metro)

Videón a múzeum darabokra tört, értékes műtárgyai