Te ott voltál? 33 éve indult a Sziget Fesztivál – Retró képeken az egykori Diáksziget

Kevés esemény mondhatja el magáról, hogy egy korszak lenyomata lett, a Sziget Fesztivál azonban pontosan ilyen. A kezdeti kísérletből mára ikonikus fesztivál született, amely generációkat köt össze.

A Sziget Fesztivál és annak jogi elődjei a feltörekvő és már sikeres magyar zenekaroknak is lehetőséget biztosított a megmutatkozásra (Fotó: Mediaworks Archív)

A Sziget Fesztivál teljes arculata megváltozott napjainkra

A Sziget Fesztivál elődjét harminchárom éve rendezték meg először, 1993-ban, amely akkor még Diáksziget néven várta a látogatókat a Hajógyári-szigeten. A rendszerváltás utáni időszakban a fiatalok számára kevés nagyszabású közösségi esemény maradt, így a szervezők célja egy szabad, többnapos kulturális tér létrehozása volt. Bár az első alkalom anyagilag nem bizonyult sikeresnek, a hangulat és az újszerű koncepció gyorsan népszerűvé tette az eseményt. A fordulópont 1996-ban érkezett el, amikor a Pepsi főszponzorként csatlakozott, és a fesztivál nemzetközi szintre lépett. Egyre több külföldi fellépő és látogató érkezett, a rendezvény pedig kinőtte magát egy komplex fesztiválvárossá. Az első bő egy évtizedben az esemény első sorban a keményebb és alternatív zenét kedvelőknek kedvezett, az idők során azonban a fesztivál koncepciója és ezzel látogatói is sokat változtak. 2002-re kialakult a ma is ismert forma, ahol a zene mellett színház, művészet és civil programok is helyet kaptak.

Egykoron nem a fotózkodó influenszerektől hemzsegett a fesztivál (Fotó: Mediaworks Archív)

A Sziget 2026-os első fellépői

Az elmúlt évtizedek során a fesztivál folyamatosan fejlődött, bár a COVID-időszak komoly törést jelentett: 2020-ban és 2021-ben is elmaradt. Ez volt az első alkalom, hogy két egymást követő évben is le kellett fújni a szervezést. A visszatérés azonban új lendületet adott a rendezvénynek. A Sziget Fesztivál 2026. augusztus 11–15. között várja a látogatókat, és az április 29-i sajtótájékoztatón kiderült, hogy ismét magyar tulajdonosi kézbe került a fesztivál. A Fesztivál a hagyományoknak megfelelően már most nagy érdeklődést vált ki, sokan csekkolják a Sziget napijegy 2026-os árakat és természetesen a már nyilvánosságra került fellépők sorát. A több mint három évtizedes történet pedig azt bizonyítja: a Sziget nem csupán fesztivál, hanem egy életérzés, amely generációról generációra öröklődik – és a galériát látva átalakult.