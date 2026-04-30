„A fiam fejfájással szállt fel a gépre, órákkal később halott volt”

Egy cserediák a barátaival nyaralt és éppen hazafele tartott, mikor elkezdett fájni a feje. Az ártatlan tünet hamar rosszabbodott, a fiút a repülőről a legközelebbi kórházba szállították. Ezt követően meghalt, röviddel az első tünet jelentkezése után.
Agyhártyagyulladásban meghalt a 21 éves Alexander Philogenes április 11-én, hat nappal azután, hogy Portugáliába indult barátaival nyaralni. Az ausztráliai Perth-ből származó Alexander vegyészmérnöki és pénzügyi diplomáját végezte az egyetem negyedik évében, hat hónapot pedig Bécsben töltött egy csereprogram keretein belül.
Miután néhány napot Porto-ban töltött, üzent barátainak, hogy nem érzi jól magát. A háromórás repülőút végére nemcsak a feje fájt, de kiütése is lett, légszomja volt és szédült is. Bécsben leszállva a repülőtéren szívrohamot kapott, így helikopterrel a legközelebbi kórházba vitték.
A legszebb életét élte. Olyan boldognak és egészségesnek tűnt. Ez annyira tragikus. Egy folyónyit sírtunk már, és még mindig így van. Olyan tehetséges tanuló volt, rendkívül intelligens, és imádta az életet
- idézi édesanyja nyilatkozatát a Mirror.
Úgy vélik, Alexander a meningococcus-betegség egy különösen halálos törzsét kapta el, amely jelenleg Európában terjed. Útitársai közül senki nem jelentett tüneteket az utazás után.
Családja óva inti a fiatalokat az egyedüli utazástól; úgy gondolják, fiuk talán hamarabb kért volna orvosi segítséget, ha van vele valaki. A család barátja, Louise Williams szerint Alexander gyönyörű és kedves lélek volt, a létrehozott GoFundMe oldalon ezt írta róla: „Az egész közösségünk szíve megszakad a Philogenes családért, és annyian érezzük magunkat tehetetlennek – bárcsak átvehetnénk akár csak egy kis részt is ebből a fájdalomból.”
Mivel a betegség tünetei átfedésben vannak az egyszerű vírusfertőzés tüneteivel, kritikus lehet, ha nem veszik észre időben. A kiütés gyakran megjelenő tünet ennél a betegségnél, de nem minden esetben jelentkezik, így érdemes más tünetre is odafigyelni.
