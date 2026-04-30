Lángra kapott egy dolgozó ruhája a Puskás Arénában – drámai jelenetek a parkolóban

Egy pillanat alatt vált életveszélyessé a helyzet a Puskás Aréna parkolószintjén, ahol egy rövidzárlat miatt három ember is súlyos égési sérüléseket szenvedett.

Lángok a Puskás Aréna parkolójában.

Fotó: Alizada Studios / Shutterstock

Kigyulladt egy férfi ruhája a Puskás Aréna egyik helyiségében

A baleset szerdán délután történt az aréna egyik elektromos helyiségében, ahol információk szerint három férfi dolgozott. Egy rossz mozdulat következtében rövidzárlat keletkezhetett, amely azonnal tüzet okozott. Az egyik munkás ruhája is lángra kapott. Társai gyorsan reagáltak és porral oltó készülékkel próbálták megfékezni a tüzet. A legsúlyosabb sérültet így sikerült eloltani, ami feltehetően az életét is megmentette.

A helyszínre érkező mentők három sérültet szállítottak kórházba. Mindhárman súlyos égési sérüléseket szenvedtek: két férfi a végtagjain, míg egyikük testszerte megégett. Az elsődleges ellátás után mindhármukat sürgősségi osztályra vitték. A történtek után a stadion érintett részét tűzoltók és rendőrök zárták körbe. A helyszínen még jól látható volt a porral oltó nyoma, ahol a lángoló ruhájú férfit eloltották. A baleset pontos körülményeit vizsgálják, de az első információk szerint az elektromos berendezések között végzett munka során történt hiba vezethetett a rövidzárlathoz és a tűzhöz – írja a Tények.