Ismeretlen anyag miatt lett rosszul 14 ember a vasútállomáson

A mentők és a rendőrség – köztük fegyveres egységek is – nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, miután kezdetben gázszivárgásról érkezett bejelentés. Az utasok és a személyzet az állomás előtt gyűlt össze, több ember pedig kapcsolatba kerülhetett egy ismeretlen anyaggal.

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Az állomás lezárása jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben: az Elizabeth Line egyes szakaszait leállították, és több más járat is kimaradt, ami utasok ezreit érintette. A London Fire Brigade közölte, hogy tűzoltóikat egy vegyi szag bejelentése miatt riasztották az egyik peronhoz. Átvizsgálták a területet, de nem mutattak ki emelkedett vegyi értékeket – írja a Mirror.

A hatóságok szerint a helyszínen 14 embert láttak el a mentők, kettőt pedig elővigyázatosságból kórházba vittek. Az interneten találgatások indultak, miután fegyveres rendőrökről készült képek jelentek meg. A British Transport Police azonban közölte: nagyobb incidenseknél ez szokásos eljárás, és nincs ok különösebb aggodalomra.

A rendőrség szóvivője szerint a jelenlegi információk alapján egy kisebb számú ember érintkezhetett az ismeretlen anyaggal, amelyet kezdetben gázszivárgásként kezeltek. A tűzoltóság átvizsgálta a helyszínt, veszélyes anyagot nem talált, és az állomást körülbelül 11:35-kor biztonságosnak nyilvánították.

A forgalom fokozatosan áll helyre, de az utasokat figyelmeztették, hogy fennakadások várhatók a délután folyamán.