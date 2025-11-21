Csak a Borsban! Férjhez ment Emilio lánya, kis Tina! Mutatjuk az első fotókat!

Elképesztő örömhír Bangó Margit családjában! A cigányzene koronázatlan királynőjének a dédunokája feleség lett! Ezekben a percekben zajlik kis Tina, azaz Tina és Emilio lánya esküvője. Csak a Bors lehet ott a szűkkörű, meghitt szertartáson.

Kimondták az igent! Emilio és Tina lánya, kis Tina és szerelme, Norbi összeházasodott! (Fotó: Bors)

Tina és Emilio lánya, kis Tina megházasodott.

Kis Tina és Norbi hat éve jártak jegyben az esküvő előtt.

Hercegnőként tündökölt a menyasszony.

A szertartáson Bangó Margit nem tudott részt venni.

Tina és Emilio lánya esküvőjét az örömszülők nem bírták könnyek nélkül.

Jellinek Tina és Emilio lánya esküvője különleges napra esik

Szinte hihetetlen, hogy Jellinek Tina gyerekei milyen nagylányokká cseperedtek a szemünk előtt. Emilio és Tina közös csemetéje, Vivien éppen 14 éves. Jellinek Tina első házasságából született lánya, kis Tina pedig az esküvő napján lett 24 esztendős. Most pedig már hivatalosan is feleség lett!

Emilio lánya esküvője: Bangó Margit gyönyörű otthonában történt a kikérés, itt látta először a vőlegény kis Tinát (Fotó: Bors)

Tinát szerelme, Norbi 2019 novemberében jegyezte el, az esküvőt pedig egy őszi napra álmodták meg: a fiatalok végül ma, november 21-én mondták ki a boldogító igent, a népes család legnagyobb örömére.

Marika elsírta magát, Bangó Margit nem lehetett ott kis Tina esküvőjén

Bár szűkkörű esküvőt terveztek, igazi romalagzit idéző pompával tett ki magáért a család! Egyedi luxusruhák, csillogás: a jegyespárt pedig menő limuzin vitte a polgári szertartás helyszínére, ahol a család meghatottan várta a nagy pillanatot.

Nemcsak Tina ruhája volt különleges, de az esküvő minden apró részlete, az esküvői limuzintól kezdve, a hangulatig (Fotó: Bors)

Az örömszülők, Tina és Emilio, akik már 14 éve házasok, nehezen bírták könnyek nélkül a felemelő pillanatokat, meghatottan nézték végig, ahogy a két fiatal, kis Tina és Norbi örök hűséget fogad egymásnak egy meghitt polgári szertartáson. Az oltárhoz az örömanya kísérte a menyasszonyt, akit csillogó szemmel nézett a vőlegénye.

A násznép soraiból sajnos hiányzott a büszke dédnagymama, azaz a magyar cigányzene megkerülhetetlen alakja, Bangó Margit, aki orvosi kezelés miatt csak gondolatban lehetett az ifjú párral és a családdal. Bizonyosan minden szeretetét küldi a fiatal házasoknak. Nem titkoltan rendkívül szoros a kapcsolata a dédunokájával.