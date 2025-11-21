Csak a Borsban! Férjhez ment Emilio lánya, kis Tina! Mutatjuk az első fotókat!

Elképesztő örömhír Bangó Margit családjában! A cigányzene koronázatlan királynőjének a dédunokája feleség lett! Ezekben a percekben zajlik kis Tina, azaz Tina és Emilio lánya esküvője. Csak a Bors lehet ott a szűkkörű, meghitt szertartáson.
Szinte hihetetlen, hogy Jellinek Tina gyerekei milyen nagylányokká cseperedtek a szemünk előtt. Emilio és Tina közös csemetéje, Vivien éppen 14 éves. Jellinek Tina első házasságából született lánya, kis Tina pedig az esküvő napján lett 24 esztendős. Most pedig már hivatalosan is feleség lett!
Tinát szerelme, Norbi 2019 novemberében jegyezte el, az esküvőt pedig egy őszi napra álmodták meg: a fiatalok végül ma, november 21-én mondták ki a boldogító igent, a népes család legnagyobb örömére.
Bár szűkkörű esküvőt terveztek, igazi romalagzit idéző pompával tett ki magáért a család! Egyedi luxusruhák, csillogás: a jegyespárt pedig menő limuzin vitte a polgári szertartás helyszínére, ahol a család meghatottan várta a nagy pillanatot.
Az örömszülők, Tina és Emilio, akik már 14 éve házasok, nehezen bírták könnyek nélkül a felemelő pillanatokat, meghatottan nézték végig, ahogy a két fiatal, kis Tina és Norbi örök hűséget fogad egymásnak egy meghitt polgári szertartáson. Az oltárhoz az örömanya kísérte a menyasszonyt, akit csillogó szemmel nézett a vőlegénye.
A násznép soraiból sajnos hiányzott a büszke dédnagymama, azaz a magyar cigányzene megkerülhetetlen alakja, Bangó Margit, aki orvosi kezelés miatt csak gondolatban lehetett az ifjú párral és a családdal. Bizonyosan minden szeretetét küldi a fiatal házasoknak. Nem titkoltan rendkívül szoros a kapcsolata a dédunokájával.
„Kis Tina a legnagyobb ajándék az Istentől. Az a szeretet, amit tőle kapok, mindennél többet ér. Ezt nem lehet szavakba önteni! Ott született nálam Kispesten, majd egy rövid időre elment, de mindennap láttuk egymást. Többször vittem és hoztam óvodába és iskolába, nyolcéves kora óta velem van” – fogalmazott tavaly a boldog dédmama, Bangó Margit a hot! magazinnak.
Bangó Margit lánya, Bangó Marika viszont a násznéppel ünnepelt, ő sem titkolta könnyeit a legszebb pillanatokban.
A zenészcsalád számára fontos a csillogás, a pompa, így nem meglepő, hogy Emilio nevelt lánya, kis Tina valódi hercegnőként tündökölt az esküvőn a csillogó, gyöngyös, tüll menyasszonyi ruhában, és a vőlegény is rendkívül elegáns volt!
Tina és Emilio lánya esküvője 2025. november 21-én került megrendezésre, egy csodás őszi napon, éppen kis Tina 24. születésnapján, hatévnyi eljegyzés után. A megható eseményen az egész család összegyűlt, de sajnos Bangó Margit dédunokája esküvőjére egészségügyi problémái miatt nem tudott elmenni. A pompára nem lehetett panasz: az egész család a csillogást preferálta a ruhaválasztásnál. A friss feleség ruháját egyenesen Dubajból hozatták, és az örömanya, Tina is kitett magáért, no és persze Emilio sem adta alább egy csillogó öltönynél.
