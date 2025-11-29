Emilio lánya férjhez ment: megható és vicces családi titkok kerültek napvilágra

Múlt hét pénteken, november 21-én hatalmas örömünnep rázta fel a Bangó család háza táját: Jellinek Tina első házasságából született gyermeke, Emilio lánya, Gáspár Tina – azaz kis Tina – végre férjhez ment. A lagzi már hat éve érlelődött, hiszen a lánykérés után a fiatalok ráérősen, szerelem biztosan építgették az életüket, mire elérkezett a boldogító igen napja.
Az esküvő röviden: Emilio nevelt lánya kimondta az igent!
A ceremónia hamisítatlan roma ünnep volt minden pompájával együtt, ám egy valaki nagyon hiányzott: Bangó Margit, a koronázatlan roma énekesnő, aki egészségügyi állapota miatt sajnos nem lehetett jelen. A család tagjai meghatottan mesélték: „Nélküle nem volt teljes az öröm, de éreztük, hogy szívben-lélekben velünk van” – mondta Tina a Borsnak.
Ám a nagymama hiánya ellenére sem volt hiány nevetésből, szeretetből, no meg régi históriákról sem. A friss házasok csakúgy, mint Emilio és Tina, exkluzív interjút adtak a Borsnak, amiben fény derült néhány igazán kedves, sőt kifejezetten vicces családi titokra is.
Kiderült például, hogy kis Tina húga, Vivi hat évvel ezelőtt egyáltalán nem nézte jó szemmel nővére új kapcsolatát. Olyannyira nem, hogy féltékenységi hadműveletet indított a családi béke ellen, mindössze hétévesen.
Tina felnevetve idézte fel a történetet:
A mai napig emlegetem, hogy Vivi azt mondta, hogy gondolom, hogy randizni megyek. Ő megy, és majd jól elmondja mamának! Adott is egy kisebb pofont, amire a mai napig viccesen gondolok vissza. A másik eset, amikor egyszer hazamentem az iskolából, a szobám faláról eltűntek a közös képek Norbival, és helyettük olyan fotók voltak kint, amin ő és én vagyunk…
Sőt, még a falon lógó „Tina és Norbi” táblát is villámgyorsan átírta „Tina és Vivi”–re
– mesélte kis Tina nevetve a Borsnak. A történet ma már csak közös nevetés forrása. A testvérpár kapcsolata szorosabb, mint valaha, Vivi pedig kifejezetten büszkén áll nővére és sógora mellett.
A nagy nap nemcsak az esküvőről szólt, ugyanis kis Tina várandós, és a család határtalan szeretettel várja az új jövevényt.
Vivi a kamerák előtt sem fogta vissza magát:
Már várom a kisöcsémet! Egy igazi gengsztert fogok belőle nevelni, és falazok is neki mindenben!
A családon végigsöpört a meghatottság: új generáció születik a legendás Bangó-dinasztiában. Az álomesküvő nemcsak két ember szerelmét ünnepelte, hanem egy nagy család összetartását is. Bár Bangó Margit fizikailag nem lehetett jelen, az ő öröksége és szeretete áthatotta a nap minden pillanatát. A friss házasok pedig nemcsak új életet kezdenek együtt, de rövidesen egy új életet is a karjukban tarthatnak.
