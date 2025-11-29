Emilio lánya férjhez ment: megható és vicces családi titkok kerültek napvilágra

Múlt hét pénteken, november 21-én hatalmas örömünnep rázta fel a Bangó család háza táját: Jellinek Tina első házasságából született gyermeke, Emilio lánya, Gáspár Tina – azaz kis Tina – végre férjhez ment. A lagzi már hat éve érlelődött, hiszen a lánykérés után a fiatalok ráérősen, szerelem biztosan építgették az életüket, mire elérkezett a boldogító igen napja.

A nagy napon Emilio lánya oldalán (Fotó: Bors)

Emilio nevelt lánya kimondta az igent!

Emilio lánya esküvője nem volt teljes, a nagymama miatt

A ceremónia hamisítatlan roma ünnep volt minden pompájával együtt, ám egy valaki nagyon hiányzott: Bangó Margit, a koronázatlan roma énekesnő, aki egészségügyi állapota miatt sajnos nem lehetett jelen. A család tagjai meghatottan mesélték: „Nélküle nem volt teljes az öröm, de éreztük, hogy szívben-lélekben velünk van” – mondta Tina a Borsnak.

kis Tina húga, Vivi féltékeny volt Norbira a kezdetekben (Fotó: Bors)

Másik családi viszály

Ám a nagymama hiánya ellenére sem volt hiány nevetésből, szeretetből, no meg régi históriákról sem. A friss házasok csakúgy, mint Emilio és Tina, exkluzív interjút adtak a Borsnak, amiben fény derült néhány igazán kedves, sőt kifejezetten vicces családi titokra is.

Kiderült például, hogy kis Tina húga, Vivi hat évvel ezelőtt egyáltalán nem nézte jó szemmel nővére új kapcsolatát. Olyannyira nem, hogy féltékenységi hadműveletet indított a családi béke ellen, mindössze hétévesen.