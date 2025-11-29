Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Emilio lánya férjhez ment: megható és vicces családi titkok kerültek napvilágra

Emilio
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 18:00
Emilio lánya, kis Tina múlt hét pénteken mondta ki a boldogító igent egy hamisítatlan, hatalmas roma esküvőn, ahol nemcsak a szerelem ünneplése zajlott, hanem egy örömhírt is bejelentettek: a fiatal feleség első gyermekét várja. Bár a boldogság teljes volt, Emilio lánya elmesélte egy régi sérelmét is. Vajon mi lehetett az?

Múlt hét pénteken, november 21-én hatalmas örömünnep rázta fel a Bangó család háza táját: Jellinek Tina első házasságából született gyermeke, Emilio lánya, Gáspár Tina – azaz kis Tina – végre férjhez ment. A lagzi már hat éve érlelődött, hiszen a lánykérés után a fiatalok ráérősen, szerelem biztosan építgették az életüket, mire elérkezett a boldogító igen napja.

Emilio lánya kimondta a boldogító igent, családja nagyon boldog.
A nagy napon Emilio lánya oldalán (Fotó: Bors)

Az esküvő röviden: Emilio nevelt lánya kimondta az igent! 

  • Esküvő dátuma: Kis Tina, Emilio lánya november 21-én mondta ki a boldogító igent.
  • Hosszú jegyesség: A pár hat évet várt a menyegzővel.
  • Exkluzív interjú: A Bors kamerái előtt a család humoros és megható történeteket osztott meg.
  • Bangó Margit hiánya: Az énekesnő egészségügyi okok miatt nem lehetett jelen.
  • Gyerekkori sérelem: Húga, Vivi kisgyerekként féltékenységből kicserélte a szerelmes fotókat és átírta a „Tina és Norbi” táblát.
  • Családi békülés: 15 év után rendeződött a viszály a családok között.
  • Baba bejelentés: Kis Tina és férje első gyermeküket, egy kisfiút várják, aki Norbert lesz.
  • Boldogság és hálás pillanatok: A család szeretetben ünnepelt, és a jövőben együtt haladnak tovább.

Emilio lánya esküvője nem volt teljes, a nagymama miatt

A ceremónia hamisítatlan roma ünnep volt minden pompájával együtt, ám egy valaki nagyon hiányzott: Bangó Margit, a koronázatlan roma énekesnő, aki egészségügyi állapota miatt sajnos nem lehetett jelen. A család tagjai meghatottan mesélték: „Nélküle nem volt teljes az öröm, de éreztük, hogy szívben-lélekben velünk van” – mondta Tina a Borsnak.

293A1704 EMilio lányai kis Tina és Vivi
kis Tina húga, Vivi féltékeny volt Norbira a kezdetekben (Fotó: Bors)

Másik családi viszály

Ám a nagymama hiánya ellenére sem volt hiány nevetésből, szeretetből, no meg régi históriákról sem. A friss házasok csakúgy, mint Emilio és Tina, exkluzív interjút adtak a Borsnak, amiben fény derült néhány igazán kedves, sőt kifejezetten vicces családi titokra is.

Kiderült például, hogy kis Tina húga, Vivi hat évvel ezelőtt egyáltalán nem nézte jó szemmel nővére új kapcsolatát. Olyannyira nem, hogy féltékenységi hadműveletet indított a családi béke ellen, mindössze hétévesen.

„Kicserélte a szerelmes fotóinkat a saját képeire!”

Tina felnevetve idézte fel a történetet:

A mai napig emlegetem, hogy Vivi azt mondta, hogy gondolom, hogy randizni megyek. Ő megy, és majd jól elmondja mamának! Adott is egy kisebb pofont, amire a mai napig viccesen gondolok vissza. A másik eset, amikor egyszer hazamentem az iskolából, a szobám faláról eltűntek a közös képek Norbival, és helyettük olyan fotók voltak kint, amin ő és én vagyunk…

 

Sőt, még a falon lógó „Tina és Norbi” táblát is villámgyorsan átírta „Tina és Vivi”–re

mesélte kis Tina nevetve a Borsnak. A történet ma már csak közös nevetés forrása. A testvérpár kapcsolata szorosabb, mint valaha, Vivi pedig kifejezetten büszkén áll nővére és sógora mellett.

293A1422
A nagy napnak köszönhetően végre Bangó Margit családja is kibékült, véget ért a 15 éves viszály
(Fotó: Bors)

A lagzi másik nagy bejelentése: érkezik a baba!

A  nagy nap nemcsak az esküvőről szólt, ugyanis kis Tina várandós, és a család határtalan szeretettel várja az új jövevényt.

Vivi a kamerák előtt sem fogta vissza magát:

Már várom a kisöcsémet! Egy igazi gengsztert fogok belőle nevelni, és falazok is neki mindenben!

A családon végigsöpört a meghatottság: új generáció születik a legendás Bangó-dinasztiában. Az álomesküvő nemcsak két ember szerelmét ünnepelte, hanem egy nagy család összetartását is. Bár Bangó Margit fizikailag nem lehetett jelen, az ő öröksége és szeretete áthatotta a nap minden pillanatát. A friss házasok pedig nemcsak új életet kezdenek együtt, de rövidesen egy új életet is a karjukban tarthatnak.

 

