Szökésben a tettesek: fesztiválon dördültek el a fegyverek, 12 sebesült került kórházba

Egy ohio-i fesztivál torkollott tragédiába: a rendőrség a lövöldözés után most a tettesek után kutat.

Fegyverek sültek el egy fesztiválon

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A fesztivál részvevői kórházba kerültek

A Toledóban tartott Old West End Fesztivál résztvevői helyi idő szerint 17:37 körül több lövést hallottak, majd rátaláltak a sebesültekre. Wade Kapszukiewicz, Toledo polgármestere szerint 12 ember sérült meg, és úgy tűnik, egyikük sincs életveszélyben.

Az Old West End Fesztivál egy kétnapos rendezvény, amely az ország egyik legnagyobb történelmi negyedét ünnepli élőzenével, élelmiszerpiacokkal, sörkerttel, vásárokkal és számos más programmal - írja a The Guardian.

Mike DeWine, Ohio kormányzója a közösségi médiában reagált a történtekre: