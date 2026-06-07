"Békésen hunyt el otthonában" - meghalt a színészóriás, gyászba borultak a szívek

93 éves korában elhunyt Patrick Godfrey brit színész, akit többek között az Örökkön-örökké című filmből ismerhetett a közönség. A színész békésen, családja körében hunyta le örökre a szemét - jelentette be ügynöksége június 5-én.

Meghalt Patrick Godfrey brit színész

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Patrick Godfrey halálának körülményei

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Patrick Godfrey tegnap este meghalt. Békésen hunyt el otthonában, családja körében. Paddy kivételesen tehetséges színész és figyelemre méltó egyéniség volt, és nagyon fog hiányozni

- fogalmaztak a közleményben, írja a Variety.

Patrick Godfrey, 'Ever After: A Cinderella Story' Star, Dies at 93 https://t.co/OY27Ts85jv — Variety (@Variety) June 6, 2026

Godfrey 1933 februárjában született Angliában. Közel hét évtizedes pályafutása az 1950-es években kezdődött a BBC Radio Drama Repertory Company tagjaként. Pályája során három olyan filmben is szerepelt, amelyet a legjobb filmnek járó Oscar-díjra jelöltek.

Legismertebb szerepei közé tartozik az Örökkön-örökké, A nyomorultak, Szoba kilátással, A napok romjai, a Monte Cristo grófja.