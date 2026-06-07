"Békésen hunyt el otthonában" - meghalt a színészóriás, gyászba borultak a szívek

93 éves korában elhunyt Patrick Godfrey brit színész, akit többek között az Örökkön-örökké című filmből ismerhetett a közönség. A színész békésen, családja körében hunyta le örökre a szemét - jelentette be ügynöksége június 5-én.
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Patrick Godfrey tegnap este meghalt. Békésen hunyt el otthonában, családja körében. Paddy kivételesen tehetséges színész és figyelemre méltó egyéniség volt, és nagyon fog hiányozni
- fogalmaztak a közleményben, írja a Variety.
Godfrey 1933 februárjában született Angliában. Közel hét évtizedes pályafutása az 1950-es években kezdődött a BBC Radio Drama Repertory Company tagjaként. Pályája során három olyan filmben is szerepelt, amelyet a legjobb filmnek járó Oscar-díjra jelöltek.
Legismertebb szerepei közé tartozik az Örökkön-örökké, A nyomorultak, Szoba kilátással, A napok romjai, a Monte Cristo grófja.
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