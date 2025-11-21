Rendkívüli bejelentést tett az esküvőn Emilio lánya: bővül a család, jön a baba!

Óriási örömhírt jelentettek be a friss házasok Bangó Margit dédunokájának esküvőjén. Jellinek Tina és Emilio lánya november 21-én, pénteken mondták ki a boldogító igent, 6 évvel azután, hogy Norbi megkérte a kis Tina kezét az Eiffel torony lábánál. A szerelmesek tehát nem siették el a házasságot, a novemberi esküvőn pedig csak a Bors munkatársai lehettek jelen.

Emilio lánya, Tina pénteken mondta ki a boldogító igent (Fotó: Bors)

A menyasszony Bangó Margit gyáli házában kezdte meg a készülődést, még kora délután. Kellett neki bizony idő, hiszen a gyönyörű, Dubajból hozatott esküvői ruháját sem lehetett néhány perc alatt felvenni. Kicsi Tinának természetesen az édesanyja, Jellinek Tina is segített a nagy napon, a család pedig csak azt sajnálta nagyon, hogy a Kossuth-díjas nótaénekesnő, Bangó Margit nem lehetett jelen az esküvőn, mivel orvosi kezelés alatt áll.

Emilio lánya, kis Tina anyai örömök elé néz, óriási az öröm

A polgári szertartás után a nemrégiben lediplomázott friss házasok Budapesten, a Festetics Palotában folytatták az ünneplést, ahol gyönyörű esküvői fotók készültek róluk. A násznép tagjai talán nem is sejtették, hogy a Dubajból hozatott, gyönyörű esküvői ruha alatt már gömbölyödik a kis Tina pocakja, pedig hamarosan bővül a família!

Jellinek Tina lánya és újdonsült férje Norbi az esküvő napját érezték ideálisnak ahhoz, hogy hatalmas bejelentést tegyenek az egybegyűltek előtt. Gáspár Tina boldogan újságolta el, hogy hamarosan bővül a család, ugyanis kisbabát vár.

Kis Tina terhesen állt oltár elé

"Nagyon hálás a szívünk, hiszen Isten legnagyobb ajándékát kaptuk meg az életünkben. Így lesz teljes a mi családunk, még nehéz elhinni, hogy szülők leszünk. Még nem tudatosult bennünk száz százalékosan egyikünkben sem, de ha ránézünk erre a képre, akkor azért mindig elolvadunk. Kisfiú lesz és Norbika lesz a neve"

– árulták el a Borsnak a szerelmesek, a család pedig nagyon örül neki, hogy hosszú idő után egy kisfiú érkezik a családba.

Bővül Emilio családja: kis Tina az esküvőn jelentette be, hogy babát vár (Fotó: Bors)

„Be kell valljam, én nagyon lányos vagyok, de Tinát nem hagytam békén, hogy most már szüljön egy kisfiút. Helyette a szerelmes lányom szült. Nagyon fogjuk szeretni, ez egy szeretetcunami lesz ezzel a kisfiúval, már mindenki most imádja. Isten legnagyobb áldása, amikor egy szerelemgyümölcs már ott van: Norbika és a kis Tinike szerelmes gyümölcse” – áradozott elérzékenyülve Emilio a Borsnak.