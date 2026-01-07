Balogh Tamásné durva fogyásnak indult műtétje után: ennyit dobott le 6 hét alatt

Balogh Tamásné Eszter a Séfek Séfe 2024-es évadában tűnt fel, ahol amatőr szakácsként ő jutott a legtovább a műsorban. Eszter nemrég őszintén vallott róla, hogy a babaprojekt sikeressége érdekében életmódváltásba kezd, ez azonban nem teljesen úgy alakult, ahogy eltervezte. A babáról nem akart lemondani, ezért drasztikusabb megoldást választott: bevállalt egy törökországi gyomorszűkítő műtétet, amelyben barátnője, Paprika Dorina segítette őt, Dorina szintén ezzel a módszerrel szabadult meg a plusz kilóitól. Eszter legfrissebb videójában most beavatta követőit, hogy hányadán áll a fogyással, szűk két hónappal a beavatkozás után.

Balogh Tamásné Séfek Séfe című műsor óta teljesen kicserélődött (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné Eszter kora téli műtétjéről: „Megváltozott az életem”

Egy gyomorszűkítő műtétről kevesen tudják csak, hogy maga a műtét csak az első lépés, hiszen a neheze csak utána következik. A gyomornak ilyenkor a nagy részét tulajdonképpen elszorítják, vagyis csak a maradék kis részében fér el a táplálék. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem csak a bevitt étel mennyiségén kell drasztikusan változtatni, de komplett életmódváltásra is szükség van, egy rossz táplálkozási döntés ugyanis adott esetben életveszélyes is lehet. A Séfek Séfe sztárja tehát nem csak rászánta magát az életmódváltásra, de még magasabbra helyezte a lécet azzal, hogy mindezt a karácsony előtti időszakban tette, amikor egyébként is hajlamos az ember némileg túlenni magát.

Eszternek úgy tűnik, sikerült felülkerekednie ezen, mert már túl van az ominózus hat hetes időszakon is, ami egy műtét után különösen nagy mérföldkő; főleg úgy, hogy az étkezésben is mindent sikerrel abszolvált. Csak úgy olvadnak le róla a kilók, ami természetesen nagyon boldoggá teszi.

Hat héttel ezelőtt teljesen megváltozott az életem, ugyanis elkezdtem rohamosan fogyni

- kezdi Balogh Tamásné, aki a videóban azt is megmutatta, hogy az eddig 48-50-es ruhaméreteit 42-esre, illetve L-es méretre cserélte.