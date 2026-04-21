Bakancslistás hely belföldön: kóstolj bele az őrségi nyugalomba

Az Alpokalja lábánál, a Zala-folyó völgyében fekvő település az Őrségi Nemzeti Park szívében található. Őriszentpéter kilenc, egymástól távolabb eső dombháton elhelyezkedő településrészből, úgynevezett „szerből” áll, ami hűen tükrözi a vidék hagyományos, középkori eredetű szerkezetét.
A térség – innen ered az Őrség elnevezése is – története a honfoglalás utáni időkig nyúlik vissza, amikor az itt letelepített szabad határőrök feladata a nyugati határvidék felügyelete volt. Ezek az őrök különleges kiváltságokkal rendelkeztek: közvetlenül a király fennhatósága alá tartoztak, nem voltak földesúri függésben, adót nem fizettek, viszont háború esetén katonai szolgálattal tartoztak az uralkodónak. A szeres településszerkezet is ebből a védekező életmódból fakad, hiszen a dombtetőkre épült házcsoportokból könnyebben szemmel tarthatták a környező völgyeket és utakat. A város szeres felépítése a mai napig meghatározza a tájképet, ahol a házcsoportok között mezők és erdők húzódnak.
A település legismertebb műemléke a Templomszeren álló Szent Péter-templom. A XIII. században épült román stílusú katolikus templomot később gótikus elemekkel egészítették ki. Külső falain középkori freskótöredékek láthatók, a belső térben pedig a reformáció idejéből származó feliratok tanúskodnak a vallási változásokról. A templom az 1600-as évek elejétől 1730-ig református volt. A templom mellett megtekinthetők az egykori sáncrendszer maradványai is, amelyek a védelmi funkciót szolgálták. Érdemes tenni egy sétát a templomkerti temetőben is, ahol régi sírkövek őrzik a múlt emlékeit.
Szintén a Templomszer látnivalója a mély árokkal és kettős sánccal körülkerített Középkori téglaégető, ahol a templomot körülölelő várfal építőanyagait készítették. Az 1500-as években több ilyen kemence is működött a környéken, egyelőre ezt az egyet tárták fel és tudták rekonstruálni.
A környék tavasszal a gyalogos és kerékpáros túrázók paradicsoma. A rétek ilyenkor virágba borulnak, az erdőkben pedig számos ritka növény- és állatfaj figyelhető meg. Az Őrségi Nemzeti Park tanösvényei segítenek eligazodni a táj értékei között:
Az őrségi gasztronómia kedvelői számára a helyi piac (Őrségi Termelői Piac) kötelező állomás. Itt beszerezhető a híres őrségi tökmagolaj, a különféle kecskesajtok, a vargányás ételek és a helyi specialitás, a tökös-mákos rétes. A piacon kapható termékek mind a környék gazdáitól származnak, így garantált a frissesség és a minőség. Érdemes megkóstolni a dödöllét is, amely a vasi konyha egyik legismertebb alapétele, és szinte minden helyi étterem étlapján szerepel. Az őrségi vendégszeretet és a csendes, zavartalan környezet garantálja a teljes körű feltöltődést a tavaszi pihenés alatt.
