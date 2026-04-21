Bakancslistás hely belföldön: kóstolj bele az őrségi nyugalomba

Az Alpokalja lábánál, a Zala-folyó völgyében fekvő település az Őrségi Nemzeti Park szívében található. Őriszentpéter kilenc, egymástól távolabb eső dombháton elhelyezkedő településrészből, úgynevezett „szerből” áll, ami hűen tükrözi a vidék hagyományos, középkori eredetű szerkezetét.

Őriszentpéter legfonosabb kulturális, vallási nevezetssége az Árpád-kori Szent Péter-templom.

Fotó: Kurka Geza Corey / shutterstock

Az Őrség központja különleges, dombtetőkre épült „szeres” szerkezetével és középkori határőri múltjával várja a látogatókat.

Főbb látnivalói közé tartozik az erődített Szent Péter-templom, a középkori téglaégető és a közeli Pityerszer skanzenje.

A tavaszi pihenést túraútvonalak, a Vadása-tó nyugalma és a helyi piac gasztronómiai különlegességei teszik teljessé.

Melyek Őriszentpéter legfontosabb látnivalói?

A térség – innen ered az Őrség elnevezése is – története a honfoglalás utáni időkig nyúlik vissza, amikor az itt letelepített szabad határőrök feladata a nyugati határvidék felügyelete volt. Ezek az őrök különleges kiváltságokkal rendelkeztek: közvetlenül a király fennhatósága alá tartoztak, nem voltak földesúri függésben, adót nem fizettek, viszont háború esetén katonai szolgálattal tartoztak az uralkodónak. A szeres településszerkezet is ebből a védekező életmódból fakad, hiszen a dombtetőkre épült házcsoportokból könnyebben szemmel tarthatták a környező völgyeket és utakat. A város szeres felépítése a mai napig meghatározza a tájképet, ahol a házcsoportok között mezők és erdők húzódnak.

A XIII. századi Szent Péter-templom bélletes kapujával, és freskótöredékeivel igazi középkori kincs.

Fotó: np / shutterstock

A település legismertebb műemléke a Templomszeren álló Szent Péter-templom. A XIII. században épült román stílusú katolikus templomot később gótikus elemekkel egészítették ki. Külső falain középkori freskótöredékek láthatók, a belső térben pedig a reformáció idejéből származó feliratok tanúskodnak a vallási változásokról. A templom az 1600-as évek elejétől 1730-ig református volt. A templom mellett megtekinthetők az egykori sáncrendszer maradványai is, amelyek a védelmi funkciót szolgálták. Érdemes tenni egy sétát a templomkerti temetőben is, ahol régi sírkövek őrzik a múlt emlékeit.

Szintén a Templomszer látnivalója a mély árokkal és kettős sánccal körülkerített Középkori téglaégető, ahol a templomot körülölelő várfal építőanyagait készítették. Az 1500-as években több ilyen kemence is működött a környéken, egyelőre ezt az egyet tárták fel és tudták rekonstruálni.