„Az Aratás éve lesz!” Kártyát vetett Tóth Gabi mentoráltja: ezt ígérik a csillagok

Tóth Gabi a Megasztár mestereként tündökölt 2025-ben, tanítványai között pedig ott szerepelt Balogh Krisztofer is, aki nem titkolja, az éneklésnél csak a hit fontosabb számára. De választania sem kell, hiszen a kettőt remekül tudja ötvözni. Életcélja, hogy zenéjével minél szélesebb körben szólítson meg embereket, s közvetítse nekik az Úr igéjét, az erényeket, a boldog élethez vezető út rejtelmeit.

Tóth Gabi Balogh Krisztofer tündérkeresztanyjaként lépett elő, ezután sem engedi el a kezét (Fotó: Instagram)

Tóth Gabi mentoráltja kártyát vetett

Balogh Krisztofer, aki Michael Jacksonnal kapcsolatos sorsfordító álmáról is vallott, hisz a természetfeletti jelenségekben, így újévkor nem mulasztott el kártyát vetni sem.

„Vetettem tarot kártyámból az idei évre…” – kezdte az énekes. „Az »Aratás éve« lesz... Mindaz a mag, amit elvetettünk az előző évben, ebben az évben fog kinyílni... Aminek alapot adtunk, amiért mentünk, küzdöttünk a jó gyümölcse, ebben a 2026-os évben fog megérni, tovább épülni” – fedte fel, alighanem a zenei karrierje alakulására is utalva.

Sok olyan dolog, amit eddig cipeltünk teherként, akár félelmek, visszahúzó energiák s ezeket okozó emberek – távoznak az életünkből... Új reménnyel, előre nézve szilárd alapon, ha bölcsen cselekszünk az Isteni összhanggal, ráléphetünk igazi utunkra, s cselekedhetjük sikerekben hivatásunkat!

– biztatott mindenkit.

„Figyeljünk oda, mire tanított az előző év, de csak a tanulságaira kacsintgassunk vissza, ha úgy éreznénk, hogy elakadunk. A jelenben legyünk, mert ez az év tele van lehetőséggel, életünk minden oldalán a jóra. Isten jó akaratának beteljesülésében az életünkben. Áldott Boldog Újévet Mindenkinek!” – köszöntötte közösségi oldalán a követőit Balogh Krisztofer.

„Mindenképpen szeretném Gabi véleményét kikérni”

Balogh Krisztofer Tóth Gabinak hála is sokat épült és épülhet tovább. Mikor tavaly mélypontra került, Gabi befogadta az otthonába és rengeteg jó tanáccsal, pozitív gondolattal látta el. Sőt, a kiesés pillanatában azt is megígérte, viszi majd magával a koncertjeire!

„A Megasztár óta érkeznek a felkérések, és kérnek tőlem névre szóló dalokat is. Sok a lehetőség, és egyelőre nem tudom, hogy mire mondjak igent. Mindenképpen szeretném Gabi véleményét kikérni az ilyen döntések előtt, hiszen ő már nagyon jól rálát, hogy mit érdemes kipróbálni, és mit inkább elkerülni. A Megasztár miatt nagyon elfoglalt volt, de hamarosan a közös munkát is elkezdjük. Gabi még a műsorban megígérte, hogy visz majd magával a koncertjeire, támogatni fog a továbbiakban is” – lelkesedett a spiritualitásra nyitott Krisztofer.