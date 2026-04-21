KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Konrád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Kelenföldi aluljáróban csapott le a rendőrség, sikerült elkapni a tolvajt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 13:16
Több helyre is betört az elkövető.

A police.hu írja, hogy a 28 éves N. Martin több ingatlanba is betört Budán, és különböző dolgokat tulajdonított el. A férfi nyitott ajtókat keresett, úgy jutott be az emberek otthonaiba, ahol gyors kutatást végzett, majd telefont, táskát, pénztárcát emelt el, mielőtt lelépett – volt, ahol tetten érték, rákiabáltak, de úgy is sikerült meglépnie.

Több helyre is betört az elkövető / Fotó: Pexels (illusztráció)

Egy újbudai épület öltözőjébe is bejutott, de ott is megzavarták a tolvajt. A rendőrök elkezdték őt keresni személyleírás alapján, nem sokkal később pedig a Kelenföldi aluljáróban sikerült elkapniuk.

A XII. kerületi nyomozók lopás bűntett és lopás vétség gyanúja miatt hallgatták ki a 28 éves N. Martint, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A férfi elismerte a terhére rótt bűncselekmények elkövetését

– írta a rendőrség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu