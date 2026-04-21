A Kelenföldi aluljáróban csapott le a rendőrség, sikerült elkapni a tolvajt

A police.hu írja, hogy a 28 éves N. Martin több ingatlanba is betört Budán, és különböző dolgokat tulajdonított el. A férfi nyitott ajtókat keresett, úgy jutott be az emberek otthonaiba, ahol gyors kutatást végzett, majd telefont, táskát, pénztárcát emelt el, mielőtt lelépett – volt, ahol tetten érték, rákiabáltak, de úgy is sikerült meglépnie.
Egy újbudai épület öltözőjébe is bejutott, de ott is megzavarták a tolvajt. A rendőrök elkezdték őt keresni személyleírás alapján, nem sokkal később pedig a Kelenföldi aluljáróban sikerült elkapniuk.
A XII. kerületi nyomozók lopás bűntett és lopás vétség gyanúja miatt hallgatták ki a 28 éves N. Martint, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.
A férfi elismerte a terhére rótt bűncselekmények elkövetését
– írta a rendőrség.
