„Bárcsak minden embert annyira szeretnének, mint mi téged” – könnyfacsaró poszttal jelentkezett Rácz-Gyuricza Dóra

Megható és személyes pillanatot osztott meg követőivel Rácz-Gyuricza Dóra, aki Instagram-oldalán mesélt arról, hogy különleges mérföldkőhöz érkeztek kislányával.

Az influenszer egy szeretettel teli bejegyzésben írta meg, hogy ez volt az utolsó alkalom, amikor altathatta hároméves gyermekét.

Utolsó alkalmam volt rá, hogy a 3 éves kislányomat altassam el. Bárcsak minden embert annyira szeretnének a világon, mint mi téged kincsem! Imádtam a 3. évünket!

– fogalmazott.

A követők azonnal reagáltak a bejegyzésre és rengeteg kedves, támogató komment érkezett.

Az egyik hozzászóló így írt:

"Bárcsak minden embert annyira szeretnének a világon, mint mi téged" - ez milyen szép gondolat már! Nagyon boldog születésnapot nektek!

Egy másik kommentelő ezt emelte ki:

Gyönyörű a kapcsolatotok!

Többen is jókívánságokat küldtek a kislánynak, például: „Nagyon boldog szülinapot kívánok!”, míg más azt írta: „Isten éltesse nagyon sokáig”. A bejegyzés rövid idő alatt több ezer kedvelést kapott és jól látszik, hogy a követők is együtt élték meg ezt az érzelmes pillanatot az édesanyával.