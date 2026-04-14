Kiakadtak a rajongók: távozik a Vészhelyzet Pittsburghben főszereplője

Vegyes érzelmek tombolhatnak most az HBO Max nézőiben. Ugyanis április 17-én, azaz e hét pénteken ér véget a platform egyik vezető sorozatának számító Vészhelyzet Pittsburghben 2. évada. Ám a fanatikusok mégsem élhetik majd át azt a felhőtlen katarzist, amit a finálé minden bizonnyal nyújtott volna számukra, mivel már az évadzáró előtt lehullott a lepel: a széria egyik legkedveltebb karaktere már biztosan nem fog visszatérni a folytatásban.

Noah Wyle elárulta: ezért távozik kollégája

A szóban forgó színésznő egyébként nem más mint Supriya Ganesh, aki az egyik főszereplőt, Dr. Samira Mohant, a végzős rezidenst alakította már a széria első évadától kezdve. A karakter kiírása mögött egyébként nem balhé vagy bármiféle kulisszák mögötti feszültség lapul, egész egyszerűen a sztori követelte meg a szereplő kilépőjét. Ezt pedig maga, a tavalyi Emmy-gálát letaroló Vészhelyzet Pittsburghben központi hőse, Noah Wyle is megerősítette a USA Today-nek adott interjújában:

Az orvostanhallgatók nagyon gyorsan váltják egymást, néha akár néhány hét után is. Természetesen nagyon sajnáltuk, hogy Dr. Mohannak mennie kellett, de vannak más karaktereink is, akikre a jövőben fókuszálni fogunk. Supriya hatalmas része volt a sorozatunknak. Fantasztikus színésznő, imádtuk minden egyes percét a közös munkának. Hiányozni fog!

– árulta el a széria főszereplője.

Supriya Ganesh távozása sok fanatikusnak csalódás

A népszerű kórházsorozat mindössze 2025 óta terebélyesedő történetében egyébként nem ez az első fájú búcsú, hiszen az első fejezet Dr. Collins-a, Tracy Ifeachor sem tért már vissza az idén januárban debütáló második felvonásban. A rajongókat tehát már kezdenek hozzászokni, hogy a Vészhelyzet Pittsburghben esetében nem szabad szívükhöz ölelni senkit sem, azonban azt mégis keserű pirulaként nyelik le, hogy Supriya Ganesh távozását miért nem az évad záróakkordjából tudták meg.

Most aztán alaposan elvettétek a drámai hatást, így egyáltalán nem fog meghatni a távozása. Köszi!

– írta egy feldühödött Reddit-felhasználó.

A Noah Wyle-sorozatok jelenlegi legnépszerűbb darabja, a Vészhelyzet Pittsburghben még közel sem ért véget

Tovább fokozódik a vészhelyzet Pittsburghben

Az indulatok tehát egyelőre kissé elszabadultak a fanbázisban, de attól a hírtől bizonyára mindannyian egy emberként fognak a levegőbe ugrani, hogy a Vészhelyzet Pittsburghben 3. évada már sokkal közelebb van, mint gondoltuk.