Kiakadtak a rajongók: távozik a Vészhelyzet Pittsburghben főszereplője

Vegyes érzelmek tombolhatnak most az HBO Max nézőiben. Ugyanis április 17-én, azaz e hét pénteken ér véget a platform egyik vezető sorozatának számító Vészhelyzet Pittsburghben 2. évada. Ám a fanatikusok mégsem élhetik majd át azt a felhőtlen katarzist, amit a finálé minden bizonnyal nyújtott volna számukra, mivel már az évadzáró előtt lehullott a lepel: a széria egyik legkedveltebb karaktere már biztosan nem fog visszatérni a folytatásban.
A szóban forgó színésznő egyébként nem más mint Supriya Ganesh, aki az egyik főszereplőt, Dr. Samira Mohant, a végzős rezidenst alakította már a széria első évadától kezdve. A karakter kiírása mögött egyébként nem balhé vagy bármiféle kulisszák mögötti feszültség lapul, egész egyszerűen a sztori követelte meg a szereplő kilépőjét. Ezt pedig maga, a tavalyi Emmy-gálát letaroló Vészhelyzet Pittsburghben központi hőse, Noah Wyle is megerősítette a USA Today-nek adott interjújában:
Az orvostanhallgatók nagyon gyorsan váltják egymást, néha akár néhány hét után is. Természetesen nagyon sajnáltuk, hogy Dr. Mohannak mennie kellett, de vannak más karaktereink is, akikre a jövőben fókuszálni fogunk. Supriya hatalmas része volt a sorozatunknak. Fantasztikus színésznő, imádtuk minden egyes percét a közös munkának. Hiányozni fog!
– árulta el a széria főszereplője.
A népszerű kórházsorozat mindössze 2025 óta terebélyesedő történetében egyébként nem ez az első fájú búcsú, hiszen az első fejezet Dr. Collins-a, Tracy Ifeachor sem tért már vissza az idén januárban debütáló második felvonásban. A rajongókat tehát már kezdenek hozzászokni, hogy a Vészhelyzet Pittsburghben esetében nem szabad szívükhöz ölelni senkit sem, azonban azt mégis keserű pirulaként nyelik le, hogy Supriya Ganesh távozását miért nem az évad záróakkordjából tudták meg.
Most aztán alaposan elvettétek a drámai hatást, így egyáltalán nem fog meghatni a távozása. Köszi!
– írta egy feldühödött Reddit-felhasználó.
Az indulatok tehát egyelőre kissé elszabadultak a fanbázisban, de attól a hírtől bizonyára mindannyian egy emberként fognak a levegőbe ugrani, hogy a Vészhelyzet Pittsburghben 3. évada már sokkal közelebb van, mint gondoltuk.
Az HBO mindössze pár nappal a második fejezet premiere után berendelte a folytatást, majd nem sokkal később Noah Wyle el is kotyogott néhány infót az akár még George Clooney-t is újra fehér köpenybe öltöztető folytatással kapcsolatban. Wyle szavaiból az derült ki, hogy a következő évadban már nem lesz akkora ugrás az időben, mint az első és a második között volt, illetve a várhatóan ismét 15 epizódból álló, minden bizonnyal 2027 elején érkező új szezon már nem egy ünnepnapon fog játszódni.
A Vészhelyzet Pittsburghben 2. évadának utolsó epizódja április 17-én kerül fel az HBO Max-sorozatok kínálatába. Addig is kórházszéria összes többi epizódja elérhető a streamingszolgáltató platformján.
