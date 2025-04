Bálint Antónia: Visszatértem, de azért civil maradok

Bálint Antónia majd tíz éven át teljesen civil életet élt és szinte semmit sem lehetett tudni arról, hogy mivel foglalkozik. Egyszerűen elege lett az irányába zajló folyamatos és szűnni nem akaró médiaérdeklődésből. Idén azonban megtört a jég és a 1991-es Miss Hungary feltűnt a TV2 sikerműsorában, a Farm VIP-ben, ahol alaposan sikerült is felkavarnia az állóvizet. Bálint Antónia visszatérésének nagyon sokan örültek, ezért is döntött úgy, hogy a közösségi felületeken is újra aktivizálja magát. Újra posztolt például a majd tíz éve parlagon hagyott Facebook-oldalán. Bálint Antóniával a visszatérésről beszélgettünk.

A Farm VIP Bálint Antónia számára a visszatérést jelentette (Fotó: TV2)

Bálint Antónia: „Van szemem, fülem és bőven elég tapasztalatom is…”

„Először egy évvel ezelőtt gondoltam rá, hogy felélesztem a Facebookon a hivatalos oldalamat, ahol több tízezren követtek, amikor jegeltem.”

Akkor azt éreztem, hogy lenne olyan mondanivalóm, ami sokakat érdekelhet, de végül akkor még nem posztoltam.

„Viszont szembejött velem a TikTok, ami nagyon megtetszett és bele is vágtam a tartalomkészítésbe. Bevallom, megdöbbentett, hogy egy-egy videóm mennyi emberhez jut el ezen a platformon. Van olyan videóm, amit közel fél millió ember nézett meg, és többször is húszezer felett volt a likeok száma. Ez az eredmény esetenként még egy kereskedelmi tévénél is jó nézettségnek számít. Bevallom, engem is meglepett, hogy ilyen jól fogadták az emberek a párkapcsolati tanácsaimat, melyekkel jelentkeztem. Tudom, hogy első blikkre furcsán hangzik, hogy egy szingli nő oszt ilyen jellegű tanácsokat, de lássuk be, van szemem, fülem és elég tapasztalatom is…” – kezdte nevetve Bálint Antónia, aki mostanában ugyan hanyagolja a TikTokot, de…

Bálint Antónia visszatért és rengeteg terve van a jövőre nézve (Fotó: TV2)

„A férfiak és nők egyaránt okulhatnak a tartalmakból...”

„Nem véletlen, hogy most a Facebook-oldalamat szeretném feléleszteni. Azt tervezem, hogy a TikTokon nagyot ment videóimat átpakolom oda, hiszen sok ember még nincs jelen ezen a felületen. A jövőben ott is megosztom majd azokat az életemmel kapcsolatos információkat, melyekről úgy gondolom, hogy érdekesek, vagy éppen tanulságosak lehetnek mások számára. Az alapgondolatom az, hogy megpróbálok segíteni abban, hogy a nők az én szemüvegemen keresztül egy kicsit másképp lássák a párkapcsolatukat. Ne hagyják félrevezetni magukat, amiből megcsalás lesz a vége, vagy éppen a szingli létüket többre értékeljék. De persze a férfiak is okulhatnak a tartalmakból, hiszen mégis csak alaposan érintettek a témában” – nevetett ismét Bálint Toncsi, aki a visszatérés ellenére is leginkább civilként szeretne érvényesülni.