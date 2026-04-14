12 halálos áldozatot követelt a heves esőzés a szigetországban

halálos áldozat
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 21:33
heves esőzéshaiti
A hatóságok közlése szerint hatalmasak a károk.

Az elmúlt napokban Haiti északnyugati részén heves esőzések következtében legalább 12 ember halt meg. Mindemellett mezőgazdasági területeket árasztott el a víz és több száz otthon rongálódott meg.

Hatalmas károkat okozott a heves esőzés.
Hatalmas károkat okozott a heves esőzés. (Képünk illusztráció) Fotó:  Pexels

Hatalmas károkat okozott a heves esőzés

Az esőzések elöntöttek egy helyi kórházat és több mint 900 otthont. Emellett egy hidat, több tucat utat és termőföldet is elpusztítottak.

A haiti Polgári Védelmi Ügynökség közleménye szerint az esőzések szombaton kezdődtek és hétfőig tartottak. A leginkább sújtott városok közé tartozik Port-de-Paix, Saint Louis du Nord és Anse-a-Foleur.

A helyi hatóságok közölték, hogy nem tudnak eljutni azokhoz a közösségekhez, amelyeknek sürgősen élelmiszerre és más alapvető árukra van szükségük, mivel az utak el vannak árasztva. A rossz időjárás miatt egyes városokban bezárták az iskolákat és az üzleteket - írta az AP News.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu