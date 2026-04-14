12 halálos áldozatot követelt a heves esőzés a szigetországban

Az elmúlt napokban Haiti északnyugati részén heves esőzések következtében legalább 12 ember halt meg. Mindemellett mezőgazdasági területeket árasztott el a víz és több száz otthon rongálódott meg.

Fotó: Pexels

Az esőzések elöntöttek egy helyi kórházat és több mint 900 otthont. Emellett egy hidat, több tucat utat és termőföldet is elpusztítottak.

A haiti Polgári Védelmi Ügynökség közleménye szerint az esőzések szombaton kezdődtek és hétfőig tartottak. A leginkább sújtott városok közé tartozik Port-de-Paix, Saint Louis du Nord és Anse-a-Foleur.

A helyi hatóságok közölték, hogy nem tudnak eljutni azokhoz a közösségekhez, amelyeknek sürgősen élelmiszerre és más alapvető árukra van szükségük, mivel az utak el vannak árasztva. A rossz időjárás miatt egyes városokban bezárták az iskolákat és az üzleteket - írta az AP News.