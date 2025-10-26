Elárulta az Ázsia Expressz sztárja, vágyik-e a szakítása után újabb kapcsolatra

Sofi a TV2 kalandrealityben való szereplése után, ahol akkori párjával, Németh Vinivel vett részt, most elhatározta, hogy nincs igénye egy párkapcsolatra, ami csupán megnehezítené mostani életszakaszát. Az énekesnő a nemrég kiadott zenéjéről is beszélt, ami eléggé megosztotta a rajongókat, de elmondása szerint elérte vele a célját.

Sofit sokan Nemazalány oldalán ismerhették meg a YouTube-on, de most az Ázsia Expresszben is feltűnt (Fotó: Bodnár Dávid)

Sofi eddig teljes mértékben csak a fiatal generációnak gyártotta a zenéket, viszont legújabb száma elmondása szerint nem őket célozta meg, hanem sokkal inkább a fiatal felnőtteket.

Ez a szám nem annak a generációnak készült, akik eddig hallgattak engem és azt láttam, hogy sikerült elérni azt, hogy a 25 és 35 éves korosztály az, akik leginkább hallgatják a dalt. Tudtam, hogy erős váltás lesz ez a műfaj, de biztos voltam benne, hogy sikeres lesz ez a szám

– mesélte Sofi, aki ezután is folytatja a műfajváltást. Elárulta, hogy a Váradi Roma Caféval dolgozik most együtt, akikkel lassan kiadja az új dalát, így gyerekkori álma válik valóra.

Nem Vininek célozta Sofi az új dalát

Ha a férfiaknak lehet mindent mondani a nőkre, akkor ez fordítva miért nem lehetséges? A közösségi oldalakon már a női himnusznak gondolják, ami nekem hatalmas megtiszteltetés és nem szeretném azt mondani, hogy valakinek címeztem volna. Akinek kell, az pontosan tudja, hogy neki szól ez a szám

– árulta el Sofi lapunk érdeklődésére. A rajongók véleménye így is egyértelmű marad, mivel legtöbben úgy gondolják, Vininek címezte az új szereményét a rapper.

Sofi párja nélkül úgy érzi, hogy jobban tudja fejleszteni karrierjét (Fotó: Nagyházi Dávid)

A szakítás utáni időszakról is megszólalt az Ázsia Expressz idei évadjának szereplője, aki jelenleg nem vágyik egy férfira sem az életében, inkább szeretné kiélvezni a szingli életét.

Mivel szabad vagyok, azt csinálok, amit akarok, nem szól bele senki, oda megyek, ahova akarok és azóta nagyon sok jó emberrel ismerkedtem meg, szóval nincs megállás, de nem keresek most kifejezetten kapcsolatot

– számolt be Sofi szerelmi életéről és elárulta, hogy ha jönnie kell valakinek, akkor jönni fog, de nehezen tudja elképzelni, hogy ebben az időszakban bárkit is beenged a szívébe, mivel eléggé elzárkózik az ötlettől is.