Mintha a vászonról léptek volna le hazánk sztárjai Az ördög Pradát visel 2. premierjén

Az ördög Pradát visel talán minden idők egyik legikonikusabb filmje. Az elegancia, a divat, a rendkívüli stílusérzék, amelyet a mozi áraszt magából nem csak a hollywoodi sztárokat ihlette meg. A budapesti premier vörös szőnyegén igazi sztárparádé alakult ki, a ruhaválasztást pedig senki sem vette fél vállról!

Eláll a lélegzetünk Mészáros Lili modell ruhájától, amit Az ördög Pradát visel 2 premierjén viselt (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Így zajlott Az ördög Pradát visel 2. premierje

Végre lehullt a lepel Az ördög Pradát visel 2. részéről. A hónapok óta tartó izgalom tegnap este a tetőfokára hágott, a folytatás körüli láz azonban nem csillapodik. Tegnap a Cinema City Aréna adott otthont az ikonikus film második részének budapesti premierjének. Az est középpontjában természetesen az alkotást visszatükrözve a divat és a fénylő elegancia állt. A vörös szőnyeg hamar megtelt a hazai sztárvilág kimagasló alakjaival, akik egytől egyig megadták a módját megjelenésüknek. Volt, aki talpig Pradában érkezett, míg mások a film közismert karaktereit testesítették meg, mint Miranda Priestly, Andrea Sachs vagy éppen Nigel Kipling.

A vásznon is uralkodó elegancia, stílus és a gyakran kíméletlen divatszakma uralta az eseményt, így nem véletlen, hogy a hazai celebek, influenszerek, filmrajongók és divatszakemberek a legjobb formájukat nyújtották az est folyamán. A premieren mindenki úgy nézett ki, mintha csak a Runway magazin címlapjáról lépett volna ki és éppen a Meryl Streep vagy Anne Hathaway által megformált karakterhez sietne. Mészáros Lili, Lola, Szulák Andrea és még sokan mások percek alatt hódították meg a kamerákat!

Galériánkban összegyűjtöttük az est legikonikusabb és legemlékezetesebb ruháit, amelyek tetőtől talpig kiáltják, hogy az ördög tényleg Pradát visel!