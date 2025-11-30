Exkluzív interjú a Megasztár győztesével – Lengyel Johanna: "Végre elengedem ezt az egész feszültséget!"

Szombat este hatalmas izgalmak közepette rendezték a TV2 tehetségkutató műsorának, a Megasztárnak a nyolcadik évadát. A verseny minden eddiginél erősebb mezőnyt vonultatott fel, a döntő pedig drámai pillanatokat hozott: a duettek után elsőként Kedl Olíviának kellett elbúcsúznia, majd a második kör végén a pörgős nyelvű PYFU esett ki, aki ezzel az évad bronzérmese lett. A mesés fődíjért így végül két tehetség, Lengyel Johanna és Ádám Attila csapott össze. A nézők végül a ragyogó tehetségű, elegáns és érzékeny előadóként is brillírozó Lengyel Johannát választották a Megasztár győztesének. A fiatal énekesnő a 40 millió forintos fődíj mellett ösztöndíjat kapott a Kodolányi János Egyetem hároméves Modern Zenei Tanszékére, valamint fellépési lehetőséget a 2026-os Strand Fesztiválon. A Bors exkluzív interjút készített Johannával, aki frissen, még a győzelem hatása alatt osztotta meg érzéseit.

A Megasztár győztese Lengyel Johanna eszméletlen izgalmas produkcióval zárta a Megasztár utolsó adását (Fotó: MEDIAWORKS)

Megasztár győztese: „Talán most először fogok igazán sírni” - így élte meg a döntőt

Johanna szerint egyetlen embert sem tudna kiemelni azok közül, akik segítették a felkészülésben.

Ez egy olyan összetett produkció, hogy mindig mások segítettek a legtöbbet. Volt olyan hét, amikor a táncosok, volt, amikor Szabó Zé, akivel a saját dalomat írtam. Ő tényleg megértette, ki vagyok előadóként és emberként is

– mesélte Johanna meghatottan.

A mestere, Marics Peti szintén kulcsszereplő volt számára:

Ő mindig ott állt mellettem, és hagyta, hogy önmagam legyek.

De nem csak a mesterekre támaszkodott. A versenyzők között is kialakult egy különleges lelki szövetség: „Többször tartottuk egymásban a lelket. Oda-vissza adtunk erőt.”

A hetek azonban egyre nehezebbé váltak a versenyzők számára. „Nagyon fáradtam. Minden héten szerettem volna többet nyújtani, új kihívást keresni. Ez volt a legnehezebb: egyre kevesebb energiából egyre többet kihozni.”

A Megsztár győztesének Marics Peti volt a mestere (Fotó: MEDIAWORKS)

A 40 milliós fődíj: karrierépítés és most már jöhet a pihenés?

A friss Megasztár győztesének tervei egyáltalán nem földtől elrugaszkodottak:

„Elsősorban a zenei karrierembe fektetnék. Szeretnék egy olyan produkciót összeállítani, amelyben teljesen kiteljesedhetek, ehhez pedig technika, stáb és komoly háttér kell.”

Aztán bevallotta, hogy egy kis kényeztetés is tervben van: