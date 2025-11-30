Exkluzív interjú a Megasztár győztesével – Lengyel Johanna: "Végre elengedem ezt az egész feszültséget!"

Szombat este hatalmas izgalmak közepette rendezték a TV2 tehetségkutató műsorának, a Megasztárnak a nyolcadik évadát. A verseny minden eddiginél erősebb mezőnyt vonultatott fel, a döntő pedig drámai pillanatokat hozott: a duettek után elsőként Kedl Olíviának kellett elbúcsúznia, majd a második kör végén a pörgős nyelvű PYFU esett ki, aki ezzel az évad bronzérmese lett. A mesés fődíjért így végül két tehetség, Lengyel Johanna és Ádám Attila csapott össze. A nézők végül a ragyogó tehetségű, elegáns és érzékeny előadóként is brillírozó Lengyel Johannát választották a Megasztár győztesének. A fiatal énekesnő a 40 millió forintos fődíj mellett ösztöndíjat kapott a Kodolányi János Egyetem hároméves Modern Zenei Tanszékére, valamint fellépési lehetőséget a 2026-os Strand Fesztiválon. A Bors exkluzív interjút készített Johannával, aki frissen, még a győzelem hatása alatt osztotta meg érzéseit.
Johanna szerint egyetlen embert sem tudna kiemelni azok közül, akik segítették a felkészülésben.
Ez egy olyan összetett produkció, hogy mindig mások segítettek a legtöbbet. Volt olyan hét, amikor a táncosok, volt, amikor Szabó Zé, akivel a saját dalomat írtam. Ő tényleg megértette, ki vagyok előadóként és emberként is
– mesélte Johanna meghatottan.
A mestere, Marics Peti szintén kulcsszereplő volt számára:
Ő mindig ott állt mellettem, és hagyta, hogy önmagam legyek.
De nem csak a mesterekre támaszkodott. A versenyzők között is kialakult egy különleges lelki szövetség: „Többször tartottuk egymásban a lelket. Oda-vissza adtunk erőt.”
A hetek azonban egyre nehezebbé váltak a versenyzők számára. „Nagyon fáradtam. Minden héten szerettem volna többet nyújtani, új kihívást keresni. Ez volt a legnehezebb: egyre kevesebb energiából egyre többet kihozni.”
A friss Megasztár győztesének tervei egyáltalán nem földtől elrugaszkodottak:
„Elsősorban a zenei karrierembe fektetnék. Szeretnék egy olyan produkciót összeállítani, amelyben teljesen kiteljesedhetek, ehhez pedig technika, stáb és komoly háttér kell.”
Aztán bevallotta, hogy egy kis kényeztetés is tervben van:
„Valószínűleg elmegyek egyet nyaralni. Nem tudom még hová, de rám fér egy kis pihenés”– vallotta be a gyönyörű énekesnő.
„Lehet, hogy sírni fogok. Ha végre elengedem ezt az egész feszültséget, akkor összeesek és elalszom. Aztán ünneplünk, és alszom egy hétig.”
– zárta az interjút Johanna, akinek valóban sok mindent kell feldolgoznia, hiszen egy éjszaka alatt megváltozott az élete.
Lengyel Johanna nemcsak a Megasztár 8. évadának győztese, hanem egy érzékeny, tudatos és maximalista művész, akiben hatalmas erő és szenvedély dolgozik. Győzelme után most kezdődik igazán az útja, egy olyan pálya, amelyre rengetegen kíváncsiak, és amely minden jel szerint fényesen ível tovább.
