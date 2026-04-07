BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Herman névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A mi történetünk Erdélybe vezet

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 15:25 / FRISSÍTÉS: 2026. április 07. 15:27
Folytatódik a sorozat, amely ezúttal Erdélybe, Kalotaszentkirályra kalauzolja a nézőket. A mi történetünk most egy olyan közösséget mutat meg, ahol a hagyomány nemcsak múlt, hanem élő valóság.
K. G.
A szerző cikkei

A mi történetünk sorozat legújabb epizódja ismét személyes sorsokon keresztül mesél identitásról és kitartásról. A történet középpontjában ezúttal nemcsak egy ismert szereplő áll, hanem egy új arc is, aki saját elképzeléseivel formálná közössége jövőjét.

A mi történetünk ma este egy erdélyi kis faluba is elkalauzol minket.
A mi történetünk ma este rámutat, hogy mennyire fontos a hagyományok és identitás ápolása

A mi történetünk sorozat folytatódik a héten, amely egy újabb szereplő életébe enged betekintést. Az epizódban Szöllősi Szabolcs kézilabdázó története tovább bontakozik, miközben megismerjük Lovász András történetét, aki Erdélyben, Kalotaszentkirályon él. A különleges településen a hagyományok nem pusztán emlékek: a népviselet és a közösségi élet mindennapos részei az itt élők identitásának. 

A népviselet számunkra több, mint csak egy öltözet, ez jelenti a közösséghez való tartozást, tiszteletet az őseink irányába, a magyarságba vetett hitet, a megmaradást a szülőföldünkön

 – mondta Szabolcs, hangsúlyozva, hogy a viselet élő kapcsolat múlt és jelen között. A történet egyik fontos helyszíne a református templom lesz, amely nemcsak vallási, hanem közösségi szimbólum is. 

Kalotaszentkirályiak nagyon büszkék a templomukra, több száz éves épület, amely többször fel volt égetve a történelem során, utoljára 94-ben sikerült helyreállítani, magyar állami és egyesületi adományokból. A református templom nemcsak a hit gyakorlásának helye, hanem a magyarságunk megőrzésének is 

– fogalmazott Szabolcs.

Kalotaszentkirály színes művészeti, gazdag kulturális értékekkel bír

Identitás erősítése a népi hagyoményok útján

Lovász András egy új kezdeményezéssel érkezik: fesztivált szeretne szervezni, amely egyszerre szolgálná a turizmust és a helyi identitás erősítését. A tiszteletes tanácsára végigjárja a falut, beszél az idősebbekkel, akik a helyi gasztronómiát mutatnák be, egyeztet Bogival, aki már több rendezvényt is szervezett a településen, és ellátogat a táncházba is. András célja, hogy a helyi tánccsoport is fellépjen a fesztiválon, hiszen a néptánc és a népviselet a magyarság megőrzésének kulcsfontosságú eszközei. A közösség bevonásával formálódó esemény így nemcsak ünnep lehet, hanem egyfajta jövőkép is: annak bizonyítéka, hogy a hagyomány él és továbbadható a következő generációknak.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
