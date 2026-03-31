Ez volt Zámbó Jimmy utolsó mondata a telefonban – Galambos Lajos a tragikus napról mesélt a Borsnak

Különleges mérföldkőhöz érkezett a legendás esemény: a „25 év Jimmy nélkül” gálakoncert idén minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett zajlott, ahol a múlt és a jelen sztárjai együtt tisztelegtek az ikon előtt. A Zámbó Jimmy emlékkoncert az elmúlt évtizedekben hagyománnyá vált, visszatérő eseménnyé nőtte ki magát a hazai könnyűzenei életben, amely minden alkalommal különleges módon idézi meg a Király emlékét. Idén zsúfolásig telt meg a csepeli koncerthelyszín, a színpadon egymást váltották a megható produkciók, miközben a kulisszák mögött egészen személyes történetek kerültek napvilágra. Több sztárral is beszélgettünk, köztük Galambos Lajossal, aki felidézte a tragikus napon Jimmyvel folytatott utolsó telefonbeszélgetését – erről kérdeztük őt.

Zámbó Jimmy jó barátja volt Galambos Lajosnak, aki fel is lépett a jubileumi emlékkoncerten (Fotó: Török Gergő)

Galambos Lajos Jimmy utolsó mondatán kívül elmesélte, hogy milyen ember is volt a Király

Kiderült mi az a pillanat, amikor minden évben eszébe jut Lajcsinak Jimmy

Lajcsi megállt az emlékkoncert előtt Zámbó Jimmy sírjánál, elmondta hogy milyen állapotban találta a sírhelyet

Ez volt Zámbó Jimmy utolsó mondata Galambos Lajoshoz

Megrázó részletre derült fény Zámbó Jimmy utolsó napjával kapcsolatban. Galambos Lajos felidézte a Borsnak azt a telefonbeszélgetést, amely örökre emlékezetébe égett. A tragédia napján Lajcsi éppen fellépésre tartott, amikor Jimmy felhívta őt – a beszélgetés rövid volt, de annál jelentőségteljesebb. Akkor még egyikük sem sejtette, hogy ez lesz az utolsó alkalom, amikor hallják egymás hangját.

Zámbó Krisztián nyitotta az emlékkoncertet, egy elképesztő produkcióval (Fotó: Török Gergő)

Szerbiába mentünk, ott volt fellépésünk. Szandi jött, Fenyő Miki... nagy Dáridó volt. Jimmy nem jött akkor velünk, önálló fellépésekre járt már abban az időben. Emlékszem, hogy hívott és azt mondta »Kéz lábtörést«, ahogy mindig szoktuk mondani, mert mi mindig szurkoltunk egymásnak

– mesélte elcsukló hangon Galambos Lajos, majd így folytatta: „Jimmy nagyon büszke volt a fiaira... büszke lenne most is rájuk. Az, hogy a család 25 éve őrzi ezt az emléket, az példás! És nem kapnak semmi támogatást, ez a család saját kasszájából megy.” A Dáridó házigazdáját arról is kérdeztük, mi az, ami miatt Jimmy utánozhatatlan, és a mai fiatalokból hiányzik, így válaszolt: