25 év után is él a Király: Megható módon emlékeztek Zámbó Jimmyre a róla elnevezett gálán

Különleges mérföldkőhöz érkezett a legendás esemény: a „25 év Jimmy nélkül” gálakoncert idén minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett zajlott, ahol a múlt és a jelen sztárjai együtt tisztelegtek az ikon előtt. A Zámbó Jimmy emlékkoncert az elmúlt évtizedekben hagyománnyá vált, visszatérő eseménnyé nőtte ki magát a hazai könnyűzenei életben, amely minden alkalommal különleges módon idézi meg a Király emlékét. Idén zsúfolásig telt meg a csepeli koncerthelyszín, a színpadon egymást váltották a megható produkciók, miközben a kulisszák mögött egészen személyes történetek kerültek napvilágra.

Zámbó Jimmy testvérei közül Zámbó Árpád is megható produkciót adott elő az énekesek mellett (Fotó: MW)

Ezek az előadók léptek fel a Zámbó Jimmy emlékkoncerten

Az est fénypontját idén egy díj átadása jelentette, amit ezúttal Gergely Róbert vehetett át, hatalmas taps kíséretében. A színpadon közben egymást követték a látványos és érzelmes produkciók: Peter Srámek fellépése különösen nagy sikert aratott, de számos más ismert előadó is gondoskodott arról, hogy a közönség egy pillanatra se felejthesse el, miért is él tovább Zámbó Jimmy öröksége. Fellépett még Nagy Feró, Ádám Attila, és Jimmy egyik régi jó barátja Galambos Lajos is, aki szintén díjat kapott. Zámbó Jimmy fia, Krisztián nyitotta meg az estét egy igazán különleges és érzelmekkel teli produkcióval. A színpadon egy gyerekkórus kísérte, amely még meghatóbbá tette az előadást, és azonnal megteremtette az est hangulatát. A nézőtéren eközben párja, Takács Zsuzsi láthatóan végigizgulta a fellépést – szinte tapintható volt a feszültség, ahogy minden mozdulatát figyelte. A kezdeti izgalom azonban hamar büszkeséggé és megkönnyebbüléssé vált, hiszen a produkció végül hatalmas sikert aratott: a közönség hangosan tapsolt, és sokak szemébe könnyeket csalt a megható nyitány.

Zámbó Krisztián produkciója óriási sikert aratott (Fotó: MW)

A kulisszák mögött eközben a sztárok személyes történeteket osztottak meg, sokan közülük máig nehezen beszélnek a veszteségről. A családtagok, köztük Zámbó Sebastian is meghatottan emlékezett vissza a 25 évvel ezelőtt elhunyt édesapjára: