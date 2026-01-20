Zámbó Krisztián: „A legnagyobb vágyam az, hogy egyszer ezen a napon összegyűljön az egész család” – Ma lenne 68 éves Zámbó Jimmy

Zámbó Jimmy január 20-án lenne 68 éves, 2001-es halála pedig a mai napig nem hagyja nyugodni a rajongókat. Legendás hangja és dalai örökké élnek, kiváltképp úgy, hogy legidősebb fia, Krisztián minden évben feldolgozza valamelyiket.

Zámbó Jimmy születésnapja január 20-a, Krisztián ezen a napon minden évben kilátogat a sírhoz (Fotó: Nagy Zoltan)

A Zámbó Jimmy dalok új értelmet nyernek

Zámbó Krisztián évről évre előveszi édesapja dalait és feldolgozza őket. Saját bevallása szerint örül, hogy lehetősége van erre és nem érti azokat, akik kérdőre vonják emiatt.

Már elkészült az idei dal, egy kis ízelítő már kikerült az oldalamra, hamarosan a teljes verzió is látható lesz. Sokszor volt már, hogy rosszalló megjegyzéseket kaptam, amiért hozzányúltam az ő dalaihoz, de miért is lenne baj, hiszen az édesapám volt! Hála Istennek a legtöbb embertől mindig nagyon pozitív visszajelzéseket kapok és az is boldogsággal tölt el, hogy már szinte el is várják tőlem, hogy elkészítsem a következőt. Én ezeken nőttem fel, ott voltam, láttam, hallottam és szeretem is őket. Saját a magam ízlésére formálom őket és jól esik, büszke vagyok rá, hogy ennyire sokan megnézik. Ő így segít engem a túlvilágról

– mondja Krisztián, akinek kedvese nemrég balesetet szenvedett. Az énekes huszonöt év távlatából már egy fokkal könnyebben, szívesen mesél Jimmyről.

Egyetlen nap van az évben, amit igazán ünnepelek, és az apu születésnapja. Sem a halálának évfordulója, sem más dátum, még a saját születésnapom sem foglalkoztat annyira, mint ez a nap. Az év többi részében nem járok ki a temetőbe, mert az emlékeimben és a szívemben él, a temető nekem inkább csak egy zarándokhelyszín. Január 20. az egyetlen nap, amikor kilátogatok, és viszek neki egy mini dobos tortát és egy pohár viszkit, mindkettőből azt a fajtát, ami a kedvence volt. A legnagyobb vágyam az, hogy egyszer ezen a napon összegyűljön az egész család, és együtt emlékezzünk, de erre sajnos nem volt példa, amióta apu meghalt.

Zámbó Jimmy halála ma is foglalkoztatja a rajongókat, a Király 2026-ban is még csak a 68. életévét töltené (Fotó: Mediaworks archív)

Zámbó Krisztián vegyes érzelmekkel tekint vissza a múltra

Zámbó Jimmy fia elárulta, hogy nyilván mindenkiben vannak sérelmek, ami természetes dolog, hiszen minden családban vannak.

Az elmúlt években megtanultam, hogy egyszer élünk, egy családunk van, és én úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődtem mentálisan, talán én fejlődtem a legtöbbet. Remélem, hogy egyszer, amikor nekem is lesz majd gyerekem, akkor jóban lesznek majd az unokatesókkal, mert ők is Zámbók, és szeretném, ha tudnák ki volt a nagypapájuk, és szoros lenne a gyerekek között is a családi kötelék.

Zámbó Krisztián őszintén vallja, hogy az ember életéhez a jó és a nehéz dolgok egyaránt hozzátartoznak, mint mondja, Jimmy mellett egyáltalán nem volt átlagos élete.

Én akkor születtem, amikor neki a legtöbbet kellett dolgoznia, ekkor még nem érte el a karrierjében azt a szintet, amit később már igen. Azt hiszem, keveset kaptam belőle, de apaként viselkedett mindig. Édesanyámmal éltem, és amikor tudott, mindig jött. A kis gömböc című klasszikus mesét rengetegszer mesélte nekem gyerekkoromban, az egy nagyon szép emlék nekem

– mondja, meg persze az is, hogy anyai nagymamájánál volt egy zongora, ahol ő tanította zongorázni.