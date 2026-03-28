Young G Béci kiakadt a Tisza legújabb drogos botrányán

Lapunk korábban beszámolt Radnai Márk, a Tisza alelnökének hangfelvételeiről, amin a drogokról is szó esik. „Be kéne LSD-zni, igaz?” - mondja a politikus az ominózus hangfelvételen. Ez nem az első alkalom, hogy az ellenzéki párt neve felmerül drogbotárnyos ügyletekben, mivel korábban Magyar Péter is beismerte, hogy részt vett ilyen bulikon. Young G Béci lapunk megkeresésére elárulta, hogy számára már kellemetlen, ami azon az oldalon történik.

Radnai Márk drogbotránya után megszólalt Young G Béci (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci teljesen kifakadt a történteken

Értem, hogy nagyon sok ember kormányt szeretne válltani, de egy ilyenre? Olyan emberekre akarják rábízni az ország irányítását, akik beállva, hajnal kettőkor Donald Trumppal, meg Ursula von der Leyennel fognak egyeztetni? Jelenlegi helyzetben egy birkát is odarakhatnak a Tisza Párt élére és akkor is oda szavaznának

— jelentette ki a rapper.

Nagy különbséget kellene tenni a zenészek és politikusok között, amikor a drog témaköréről van szó Béci szerint. Senkinél nem elfogadott a kábítószer-fogyasztás, de egy állami vezetőnél igazán komoly kockázattal jár az egész országra nézve. „Nyilván az előadóművészek, akik éjszaka járnak fellépni, ott is felmerül az alkohol és a drog, de nem egy ország vezetésénél. Ironikusnak tartom például Majkát, aki feldobta a barátját, mert fogyasztott, közben kiáll egy ilyen párt mellett.”

Emlékezetes, hogy 2018-ban történt az ominózus eset, amikor Majka egy koncerten jelentette be, hogy nem tud tovább együtt dolgozni Curtisszel a drogproblémái miatt. Akkoriban nagy volt a felháborodás, de a múltat már mindketten lezárták, sőt később ismét összeálltak. Majd megint jött a különválás, de Curtis azóta is tiszta, míg ellenben Majorost a rendőrök kapcsolták le ittas vezetés közben.

Young G Béci nem tartja alkalmasnak a Tisza-pártot

A legnagyobb problémám ezzel, hogy ez az agresszió átragadt az emberekre is. Ha bárki fel mer szólalni ebben a témában és az igazat próbálja mondani, akkor egyből betámadják, mert semmit nem hisznek már el. Nagyjából az összes tény, amit mondanak az nem igaz és ezt sajnos nem látják be az emberek

— mondta lapunknak a rapper.