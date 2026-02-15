Arab szemtanú beszélt Magyar Péter elszabadult bulijáról

A Blikk megszólaltatottt egy szemtanút, aki ott volt azon a kemény, vad bulin 2024. augusztus 2-án éjjel, amiről egy ország beszél több napja. Magyar Péter verzióját csütörtökön ismerhette meg az ország, hogy szerinte mi is történt abban a lakásban, kik is voltak ott vele. A szemtanú sok minden mást látott!

Szemtanú mesélt Magyar Péterről és arról a bizonyos buliról Fotó: MATE KRISZTIAN

A szemtanú elmondása alapján Magyar Péter augusztus 2-án egy TISZA Párt által szervezett eseményen vett részt. Az est során Magyar Péter és több résztvevő végül egy bérelhető lakásban folytatta a bulit

A helyszínen szeszes italok és fehér por is volt..

Lassan egy hete, hogy egy internetes oldal, a radnaimark.hu tartja lázban az országot. Nem lehetett tudni, csak sejteni, hogy a domain névben szereplő Tisza Párt-alelnöknek és Magyar Péternek, az ellenzéki csoportosulás első emberének mi köze lehet a történethez. Végül utóbbi maga állt ki a nyilvánosság elé: a videójában elmondta, 2024. augusztus 2-án Vogel Evelin hívta el egy házibuliba, egy olyan lakásba, ahol a radnaimark.hu oldalról már ismert szoba is van.

"Nem ismertem fel, hogy titkosszolgálati akcióról van szó. Elhívtak egy ingatlanba, ahol idegenek tartózkodtak, egy asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt, amelyből azonban én nem fogyasztottam" – mondta Magyar Péter. "Utána Vogel Evelinnel konszenzuális alapon szexuális aktust folytattam."

Nos, a Blikk megtalált egy szemtanút, aki már a TISZA Párt által szervezett bulin csatlakozott Magyar Péterhez, s együtt mentek fel abba a bizonyos lakásba is. Az arab származású férfi nem szeretné felfedni kilétét, annyit engedett meg, hogy a keresztnevét nyilvánosságra hozzák. Elmesélte, hogy mit látott és tapasztalt azon az augusztusi éjszakán.

"Egy átlagos péntek este volt, bulizni készültünk az ismerőseimmel, semmi különöset nem terveztünk azon az estén. Szinte hihetetlen, hogy ez kerekedett ki belőle" - kezdte a Blikknek Abdoul. "Elmentünk a Lock nevű szórakozóhelyre, ahová rendszeresen járni szoktunk, s ott szembesültünk vele, hogy a TISZA Párt buliját tartják. Azonnal megláttam a tánctér közepén Magyar Pétert, ahogy ott táncikált. Nem mondhatnám, hogy jól ismertük egymást, de már összefutottunk korábban többször is. Nem sokkal később odajött a társaságunkhoz köszönni valakinek Péter, aztán ott is maradt beszélgetni."