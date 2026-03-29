Liptai Claudia és Till Attila élő adásban jelentette be a rendkívüli hírt: ilyen még nem volt Magyarországon

Elképesztő bejelentést tett A Nagy Duett elődöntőjében Liptai Claudai és Tilla, kiderült ugyanis, hogy Magyarországon először a TV2-re érkezik a Destination X című kaland-reality.

Fotó: MW

A játékban sztárok indulnak el egy felejthetetlen európai utazásra, aminek célállomásáról fogalmuk sincs. A feladatuk, hogy izgalmas feladványok megoldásával rájöjjenek, hol is vannak pontosan. A győztes 20 millió forinttal és felejthetetlen élményekkel tér haza.