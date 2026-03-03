Vérhold: Klajkó Szandra ezt tanácsolja mára, hogy sikerüljön az elengedés

Különleges energiákat ígér a mai vérhold – legalábbis így látja Klajkó Szandra énekesnő, aki spirituális szemléletével évek óta figyeli az égi jelenségek hatását. Szerinte a mostani telihold nem csupán látványos égi esemény, hanem erőteljes belső átalakulás lehetőségét is hordozza.
„Nagyon erős energia lesz a mai. Ilyenkor már amúgy is mindenki várja, hogy tavasz legyen, és lerakjuk, ami nem működik” – fogalmazott Szandra, aki úgy véli, a mai nap tökéletes időzítés erre.
„A vérhold különösen intenzív jelenség, amit a piros szín is hangsúlyoz. A vörös energia és a női princípiumot szimbolizálja, de a vörös árnyalat a vérhez, vérvonalhoz, családhoz is kapcsolódik. A mai nap alkalmas lehet a generációkon át hordozott családi minták elengedésére is…” – tette hozzá az énekesnő, aki úgy látja, a vérhold transzformáló hatása abban rejlik, hogy tudatos döntéseket hozhatunk arról, mit viszünk tovább és mit engedünk el.
Klajkó Szandra spirituális beállítottsága már gyerekkorában jelentkezett, mára pedig hozzászokott, hogy nincsenek véletlenek körülötte. A spirituálisan ilyen jelentős napokon, mint ma, szeret egy kicsit elcsendesedni: az élet pedig ezúttal is úgy rendezte, hogy erre lehetősége legyen a programok és munka mellett.
Bár sokan ünnepelnék a különleges teliholdat, az énekesnő inkább a visszavonulást javasolja.
Az én megélésem, hogy ilyenkor a belső munka fontosabb, mint egy hangos buli. Szerintem ilyenkor érdemes kicsit elvonulni, befelé fordulni, és időt szánni az önreflexióra. Szívesen gyújtok egy füstölőt, vagy beszélgetek az én kis »női körömmel«, a hozzám hasonló beállítottságú barátnőimmel
– vélekedett.
Szandra arra is felhívta a figyelmet, hogy a mai vérhold egybeesik egy úgynevezett tízmilliószoros teremtő nappal is.
„Nem lesz light-os” – jegyezte meg nevetve, majd komolyra fordítva hozzátette, az energiák most megsokszorozódnak, ezért különösen fontos a tudatosság.
„Minden égi jelenséget a javunkra fordíthatunk, ha nyitottak vagyunk a jelekre. Ma különösen figyeljünk a belső hangunkra” – jegyezte még meg.
Klajkó Szandra konkrét praktikát is ajánl:
„Teliholdnál leírhatjuk azokat a dolgokat egy papírra, amiket elengednénk: majd akár el is égethetjük őket. A szavaknak és kívánságoknak különösen jelentős teremtő erejük lehet most. Ha nagyon »igen«-ed van valamire, kezdd el! Ha azt érzed, hogy valamire nemet kell mondani, akkor is hallgass a belső hangodra.”
Az énekesnő szerint a mostani vérhold nehéz időszakot vetített előre, az iráni háború kapcsán is úgy érzi:
„Asztrológiai és spirituális körökben senkit sem ért váratlanul a világban zajló feszültség vagy akár a háborús helyzet sem – az energiák már korábban jelezték a változást” – tette még hozzá.
Ahogy azt a Life.hu is megírta a mai különleges égi jelenségről: A vérhold 2026 nemcsak egy látványos csillagászati esemény, hanem egy olyan spirituális égi jelenség is, amely sokak szerint komoly belső átalakulást indíthat el. Március 3-án pedig egy teljes holdfogyatkozás lesz – ugyan Európában nem lesz látható, a hatása nem marad el. A Hold belép a Föld árnyékába, és a légkör által megszűrt napfény vöröses árnyalatba borítja az égbolt legismertebb égitestét. Így születik meg a vörös hold, amely évszázadok óta misztikus jelentéssel bír.
