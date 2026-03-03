Vérhold: Klajkó Szandra ezt tanácsolja mára, hogy sikerüljön az elengedés

Különleges energiákat ígér a mai vérhold – legalábbis így látja Klajkó Szandra énekesnő, aki spirituális szemléletével évek óta figyeli az égi jelenségek hatását. Szerinte a mostani telihold nem csupán látványos égi esemény, hanem erőteljes belső átalakulás lehetőségét is hordozza.

Klajkó Szandra nyomon követi a jelentős égijelenségeket, a mai vérholdat is várta már (Fotó: Klajkó Szandra)

Vérhold: az elengedés napja

„Nagyon erős energia lesz a mai. Ilyenkor már amúgy is mindenki várja, hogy tavasz legyen, és lerakjuk, ami nem működik” – fogalmazott Szandra, aki úgy véli, a mai nap tökéletes időzítés erre.

„A vérhold különösen intenzív jelenség, amit a piros szín is hangsúlyoz. A vörös energia és a női princípiumot szimbolizálja, de a vörös árnyalat a vérhez, vérvonalhoz, családhoz is kapcsolódik. A mai nap alkalmas lehet a generációkon át hordozott családi minták elengedésére is…” – tette hozzá az énekesnő, aki úgy látja, a vérhold transzformáló hatása abban rejlik, hogy tudatos döntéseket hozhatunk arról, mit viszünk tovább és mit engedünk el.

Az énekesnő a vérholdról és tízmilliószoros napról beszélt (Fotó: Klajkó Szandra)

„Nem lesz light-os”

Klajkó Szandra spirituális beállítottsága már gyerekkorában jelentkezett, mára pedig hozzászokott, hogy nincsenek véletlenek körülötte. A spirituálisan ilyen jelentős napokon, mint ma, szeret egy kicsit elcsendesedni: az élet pedig ezúttal is úgy rendezte, hogy erre lehetősége legyen a programok és munka mellett.

Bár sokan ünnepelnék a különleges teliholdat, az énekesnő inkább a visszavonulást javasolja.

Az én megélésem, hogy ilyenkor a belső munka fontosabb, mint egy hangos buli. Szerintem ilyenkor érdemes kicsit elvonulni, befelé fordulni, és időt szánni az önreflexióra. Szívesen gyújtok egy füstölőt, vagy beszélgetek az én kis »női körömmel«, a hozzám hasonló beállítottságú barátnőimmel

– vélekedett.

Szandra arra is felhívta a figyelmet, hogy a mai vérhold egybeesik egy úgynevezett tízmilliószoros teremtő nappal is.

„Nem lesz light-os” – jegyezte meg nevetve, majd komolyra fordítva hozzátette, az energiák most megsokszorozódnak, ezért különösen fontos a tudatosság.

„Minden égi jelenséget a javunkra fordíthatunk, ha nyitottak vagyunk a jelekre. Ma különösen figyeljünk a belső hangunkra” – jegyezte még meg.