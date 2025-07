Szívszorító: az orvosok lemondtak a népszerű magyar énekesnő nagymamájáról, ami ezután történt, az maga a csoda

Megálmodta a nagymamája gyógyulását Klajkó Szandra. Az énekes, táncos elképesztő képesség birtokában van: megérzései és jóslatai rendre valósággá válnak. Nagymamája súlyos betegségét, és csodával határos felépülését is megálmodta! A Borsnak mesélt először az elképesztő esetről.

Klajkó Szandra már gyerekként felfedezte, hogy megérzései, álmai idővel tényleg megtörténnek (Fotó: Klajkó Szandra)

Hátborzongató: Klajkó Szandra megálmodta a nagymamája sorsát

„Már gyerekkorom óta tapasztalom, hogy megvalósulnak az álmaim. Nemrég azt álmodtam, hogy ülök egy kertben, és valamilyen furcsa kéményeket látok. Aztán váltott a kép, a nagypapámat láttam, aki azt mondta, a nagymamám elutazott. Ez furcsa, hiszen 56 éve házasok, és sosem utaznak el külön. Akkor még nem tudtam, mit jelent mindez, de néhány hétre rá jött a telefon, hogy a nagymamám sztrókot kapott. Bementünk hozzá a kórházba, az épület kertjében felnéztem az égre, és megláttam ugyanazokat a gyárkéményeket, mint álmomban” – mesélte lapunknak Szandi. „Az orvosok akkor azt mondták, készüljünk fel a legrosszabbra, nem tudják visszahozni a mamámat. Hazamentünk, apukám agykontrollozott, én pedig sokat meditáltam.”

Aztán megálmodtam, hogy a nagymamám ül az ágyon és beszél. Két nap múlva, mikor mentünk látogatni, valóban felült az ágyban, mintha semmi sem történt volna, és azóta is jól van!

– idézte fel a hátborzongató esetet Szandra.

Nagyon szoros a kapcsolata a nagyszüleivel, akik már több mint fél évszázada házasok (Fotó: Klajkó Szandra)

A Vadangyal sztárjával is kapcsolódott

De egy kedves gyerekkori élményét is elmesélte: már akkor is működött, hogy amit megérez, az meg is történik...

„Nagy Vadangyal-rajongó voltam, és mikor a főszereplő, Natalia Oreiro Budapestre jött, éreztem, hogy nekünk kapcsolódnunk kell. Ki is mentünk a tömegbe, hogy láthassuk őt, és már akkor nagyon erős megérzésem volt. Anyukám egy kis időre kiállt a sorból, majd pár perc múlva izgatottan jött oda hozzám és a tesómhoz, és közölte: mennünk kell. Nem értettük, hogy miért kell kiállnunk a sorból… Aztán kiderült, hogy dohányzás közben összebarátkozott egy pincérrel, aki a szendvicseket vitte Nataliának, és soron kívül odavitt minket hozzá! Elmondhatatlan érzés volt!”

Az énekesnő és a testvére nagy Vadangyal-rajongó volt, rögtön érezte: neki dolga van Natalia Oreiróval! (Fotó: Klajkó Szandra)

„Jött egy sugallat, hogy adjam neki a gyűrűmet, és így is tettem. Később láttam az újságokban a fotókon, hogy rajta volt az ékszer!” – mesélte el az elképesztő élményét. Veréb Tamás volt felesége hozzátette, tudja, hogy sokan még furcsán néznek rá a képessége miatt, de a zenén és táncon keresztül szeretné népszerűsíteni a spiritualitást, és utat mutatni azoknak, akik fogékonyak erre.