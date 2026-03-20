„Ma egy kicsit megállok… és hálát adok” – elképesztő, hogyan ünnepli születésnapját Tücsi

Őszinte és megható sorokkal jelentkezett közösségi oldalán Aryee Claudia Dedei, ismertebb nevén Tücsi, aki születésnapja alkalmából egy különleges posztban tekintett vissza az elmúlt évekre.
Ma egy kicsit megállok. és hálát adok. Azért, amim van. Azért, aki lettem
– írta, majd arról is beszélt, hogy az út nem volt mindig könnyű számára. Úgy fogalmazott, most először érzi igazán, hogy kezd megérkezni önmagához.
A bejegyzésben kiemelte, mennyit tanult az elmúlt időszakban:
Sokat tanultam az elmúlt években. Elengedni. Megbocsátani. Kiállni magamért. És talán a legfontosabb: nem mindig másoknak megfelelni.
Tücsi arról is vallott, hogy már nem törekszik a tökéletességre, sokkal inkább a jelen megélésére koncentrál.
Most már nem akarok tökéletes lenni. Csak jelen lenni. Szabadon, önfeledten, önazonosan
– írta. Hozzátette, hogy még mindig úton van, de most már képes élvezni is ezt az folyamatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.