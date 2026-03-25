BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hoppá! Nem hiszed el, ki ölelte magához Törőcsik Franciskát!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 12:10
Hatalmas élményben volt része a színésznőnek. Törőcsik Franciska is tiszteletét tette a Comic Conon, ahol több világsztárral is összefutott.
Bors
A szerző cikkei

A napokban tartották a Comic Cont Budapesten, amelyen a Hunyadi sorozat két sztárja, Kádár L. Gellért és Törőcsik Franciska is tiszteletét tette. Utóbbi a közösségi oldalán számolt be arról, mekkora élményt jelentett számára találkozni Evanna Lynch-csel, a Harry Potter-filmek Luna Lovegood-jával, illetve Hafþór Júlíus "Thor" Björnssonnal, aki a legtöbbeknek a Trónok harcából lehet ismerős: ő játszotta Ser Gregor Clegane-t, avagy a Hegyet.

Törőcsik Franciska is részt vett a Comic Conon / Fotó: Ladóczki Balázs

Hihetetlen élmény volt egy pulttal a Hegytől arrébb dedikálni Nektek, és még Luna Lovegood-dal is sikerült összefutni. Milyen sokan eljöttetek! Köszönjük a sok kedves szót és a beszélgetést, nagyon jól éreztük magunkat a @budapestcomiccon -on!

- írta az Instagram-posztjában a hálás színésznő, jó néhány fotó kíséretében: rögtön a legelső felvételen az látható, hogyan karolta át a "Hegy" őt és Kádár L. Gellértet.

Mutatjuk is Törőcsik Franciska fotóit!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
