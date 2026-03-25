Hoppá! Nem hiszed el, ki ölelte magához Törőcsik Franciskát!

A napokban tartották a Comic Cont Budapesten, amelyen a Hunyadi sorozat két sztárja, Kádár L. Gellért és Törőcsik Franciska is tiszteletét tette. Utóbbi a közösségi oldalán számolt be arról, mekkora élményt jelentett számára találkozni Evanna Lynch-csel, a Harry Potter-filmek Luna Lovegood-jával, illetve Hafþór Júlíus "Thor" Björnssonnal, aki a legtöbbeknek a Trónok harcából lehet ismerős: ő játszotta Ser Gregor Clegane-t, avagy a Hegyet.

Törőcsik Franciska is részt vett a Comic Conon / Fotó: Ladóczki Balázs

Hihetetlen élmény volt egy pulttal a Hegytől arrébb dedikálni Nektek, és még Luna Lovegood-dal is sikerült összefutni. Milyen sokan eljöttetek! Köszönjük a sok kedves szót és a beszélgetést, nagyon jól éreztük magunkat a @budapestcomiccon -on!

- írta az Instagram-posztjában a hálás színésznő, jó néhány fotó kíséretében: rögtön a legelső felvételen az látható, hogyan karolta át a "Hegy" őt és Kádár L. Gellértet.

Mutatjuk is Törőcsik Franciska fotóit!