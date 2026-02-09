Muglik, figyelem! Magyarországra látogat a Harry Potter-filmek imádott sztárja: le ne maradj róla

Már több mint egy éve mindenki az HBO Max Harry Potter-sorozatáról beszél, pedig a varázsvilág ennél sokkal hamarabb megelevenedik, ráadásul még a szomszédba se kell menni érte. A 2026. március 21-22-én megrendezésre kerülő budapesti Comic Conra ugyanis maga a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola éltanulója, Lüke, azaz pontosabban Luna Lovegood is ellátogat.
A még a varázslótanoncok között is különcnek számító Luna Lovegoodot alakító Evanna Lynch története a legszebb tündérmeséket is felülmúlja. A gyermekkorától kezdve evészavarral és anorexiával küzdő ír színésznő életét mondhatni a Harry Potter, illetve annak írónője, J.K. Rowling mentette meg.
Az akkor mindössze 12-13 esztendős Lynch ugyanis rengeteg rajongói levelet írt a világsikerű regények szerzőjének, és talán még a legmerészebb álmában sem gondolta volna, hogy Rowling egyszer válaszol is neki. Sőt, egy alkalommal még személyesen is találkoztak egy dedikáláson, ahol Lynch kisasszony felvetette az írónőnek: a leghőbb vágya, hogy a Harry Potter-filmekben szerepelhessen. A szerző meg is ígérte neki, hogy szerepet kap a következő epizódban, de csak azzal a feltétellel, ha addigra sikeresen leküzdi betegségét.
Evanna tartotta a szavát, felülemelkedett az anorexián, Rowling pedig megadta neki a lehetőséget Luna szerepére, és a többi, ahogy mondani szokás, már történelem…
Nemcsak boszorkányok lepik el az idei Comic Cont, hanem a fantáziavilág több jeles képviselője is megörvendezteti a rajongókat. A legfrissebb hírek szerint a Csillagkapu sztárja, a készülő God of War-sorozattal is hírbe hozott Christopher Judge is hazánkba látogat majd Luna Lovegood mellet.
Ez pedig még mindig nem minden, hiszen korábban már lehullott a lepel a Legendás állatok Dan Fogleréről, de a The Boys-ból ismert Karen Fukuhara is Magyarország felé veszi az irányt. Mellettük pedig még az új sorozattal bővülő Trónok harca világának két jeles alakja, Hafþór Júlíus Björnsson, azaz a Hegy, valamint Fabien Frankel a Sárkányok házából is meglátogat bennünket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.