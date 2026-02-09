Muglik, figyelem! Magyarországra látogat a Harry Potter-filmek imádott sztárja: le ne maradj róla

Már több mint egy éve mindenki az HBO Max Harry Potter-sorozatáról beszél, pedig a varázsvilág ennél sokkal hamarabb megelevenedik, ráadásul még a szomszédba se kell menni érte. A 2026. március 21-22-én megrendezésre kerülő budapesti Comic Conra ugyanis maga a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola éltanulója, Lüke, azaz pontosabban Luna Lovegood is ellátogat.

Evanna Lynch, a Harry Potter-filmek Lunája is Magyarország felé tart (Fotó: dpa/picture-alliance)

Anorexia elleni harcból a Harry Potter-univerzumba

A még a varázslótanoncok között is különcnek számító Luna Lovegoodot alakító Evanna Lynch története a legszebb tündérmeséket is felülmúlja. A gyermekkorától kezdve evészavarral és anorexiával küzdő ír színésznő életét mondhatni a Harry Potter, illetve annak írónője, J.K. Rowling mentette meg.

Az akkor mindössze 12-13 esztendős Lynch ugyanis rengeteg rajongói levelet írt a világsikerű regények szerzőjének, és talán még a legmerészebb álmában sem gondolta volna, hogy Rowling egyszer válaszol is neki. Sőt, egy alkalommal még személyesen is találkoztak egy dedikáláson, ahol Lynch kisasszony felvetette az írónőnek: a leghőbb vágya, hogy a Harry Potter-filmekben szerepelhessen. A szerző meg is ígérte neki, hogy szerepet kap a következő epizódban, de csak azzal a feltétellel, ha addigra sikeresen leküzdi betegségét.

Luna Lovegood a Harry Potter és a Főnix Rendjében mutatkozott be (Fotó: Murray Close)

Evanna tartotta a szavát, felülemelkedett az anorexián, Rowling pedig megadta neki a lehetőséget Luna szerepére, és a többi, ahogy mondani szokás, már történelem…

Sztárparádé a Comic Con 2026-on

Nemcsak boszorkányok lepik el az idei Comic Cont, hanem a fantáziavilág több jeles képviselője is megörvendezteti a rajongókat. A legfrissebb hírek szerint a Csillagkapu sztárja, a készülő God of War-sorozattal is hírbe hozott Christopher Judge is hazánkba látogat majd Luna Lovegood mellet.

A Csillagkapu sztárja, Christopher Judge is ellátogat a budapesti Comic Conra (Fotó: ZUMA Press)

Ez pedig még mindig nem minden, hiszen korábban már lehullott a lepel a Legendás állatok Dan Fogleréről, de a The Boys-ból ismert Karen Fukuhara is Magyarország felé veszi az irányt. Mellettük pedig még az új sorozattal bővülő Trónok harca világának két jeles alakja, Hafþór Júlíus Björnsson, azaz a Hegy, valamint Fabien Frankel a Sárkányok házából is meglátogat bennünket.