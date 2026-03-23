Ellepték a világsztárok Budapest utcáit: Eddie Redmayne is itt forgat

Budapestet ismét ellepték a legnagyobb film- és sorozatsztárok. Pénteken Eddie Redmayne, szombaton pedig a Trónok harca sztárja, Hafthór Júlíus Björnsson rótta a főváros macskaköveit.

Eddie Redmayne mögött jól kivehető a Rákóczi téri vásárcsarnok

Az Oscar-díjas színészt a belvárosban kaphatták el a szemfülesek. A VIII. kerületben a Rákóczi tér melletti Csiga Café és környéke alakult át teljesen a hétvégén a moldovai Kisinyovvá a forgatás kedvéért. Eddie Redmayne A sakál napja című SkyShowtime sorozat második évadát forgatja éppen hazánkban. Redmayne a szériában egy nagy tiszteletnek örvendő profi bérgyilkost alakít, aki magas rangú személyek kiiktatásával keresi a kenyerét Európa-szerte, és közben persze minden erejével azon igyekszik, hogy egyik kormány titkosszolgálata se tudja őt kézre keríteni.

Az első évadban azonban emberére akad Bianca Pullman (Lashana Lynch) hírszerző személyében, aki kontinensen átívelő hajtóvadászatot indít ellene. A második évad helyszínére a Rákóczi téren kihelyezett választási plakátokból lehetett következtetni, ugyanis a hazai politikusaink mellett megjelentek román jelölteket promótáló, szavazásra buzdító darabok is.

Pénteken Eddie Redmayne-t csak futólag lehetett elkapni a környéken, a forgatási nap nagy részét a Csiga Caféban töltötte, valószínűleg belső jeleneteket vettek fel éppen, de mindenképpen izgalmas lesz vadászni a hazánkban készült képkockákat a második évadban. Arról, hogy mikor várható A sakál napja folytatása, egyelőre még nincs konkrét hír, de mivel a forgatási munkálatok 2026 januárjában kezdődtek, az első évad ütemezéséből kiindulva valószínűleg az év vége felé, vagy 2027 elején kerülhet fel a SkyShowtime kínálatába Eddie Redmayne kémjátszmája.

A Trónok harca sztárja nálunk vacsorázott

Nem a Legendás állatok és megfigyelésük sztárja volt az egyetlen híresség, aki a fővárosban járt az elmúlt hétvégén. A Trónok harca sorozatban A Hegy, vagy Gregor Clegane karakterét alakító izlandi színész és erőember, Hafthór Júlíus Björnsson is nálunk töltötte szabadidejét. Ha már itt járt, nem hagyhatta ki a Budapest nyújtotta kulináris élvezeteket és betért a VII. kerületi Akácfa utcában található BP Barbq étterembe, ahol a személyzet elmondása szerint önmaga “nagyságához” híven alaposan megvacsorázott. Björnsson ugyan nem egy forgatás okán látogatott el hozzánk, hanem a hétvégén megrendezésre került Comic Con-on szerepelt olyan sztárvendégek között, mint a Harry Potter-filmekben Luna Lovegood szerepét alakító Evanna Lynch, a Sárkányok háza sztárja, Fabien Frankel vagy a Csillagkapuból ismert Christopher Judge. Az izlandi színész láthatóan nagyon jól érezte magát nálunk, saját közösségi oldalán is megosztott néhány képet az év legnagyobb hazai filmes-képregényes eseményéről.