Megszólalt betegségéről Reviczky Gábor: „Nem vettem tudomásul”

Humoros gasztronómiai műsorral érkezik Gianni Annoni, amelynek első epizódjában Reviczky Gábor meséli el a tapasztalatait. A Magyarországon élő olasz gasztronómiai szakember Lizsicsár Miklóssal járja az országot, hogy felfedezze a legjobb hazai ízeket, manufaktúrákat, az adások a Mindmegette és a Magyar Nemzet videós felületein, valamint a HírTv-n lesznek láthatók.

Reviczky Gábor betegségéről vallott Gianni műsorában (Fotó: Mindmegette.hu)

Reviczky Gábor: „Láttam, hogy a bordám rákos”

A Mindmegette két, a gasztronómiában elismert szakemberrel, Gianni Annonival és Lizsicsár Miklóssal segít abban, hogy megismertessük a legjobb hazai termelőket. Gianni és Miki több héten át járják az országot, és a határon túli magyar lakta részeket. Gasztroműsorukat a Mindmegette.hu-n, a magyarnemzet.hu-n és a Hír TV-n láthatják majd a nézők. A Mindmegette.hu-n február 24-én debütáló első epizódban kovászos kenyereket kóstoltak, továbbá Gianni Reviczky Gábor színművésszel beszélgetett többek között kitartásról és akaraterőről.

Nagyon súylos betegségeket kaptam el. Láttam, hogy három bordám rákos - az egész bordám -, a gerinctő alul, illetve prosztatarákom és két nyirokmirigy rákom van, lent és fönt. Ez fél év és Arriverderci. De én ezt nem vettem tudomásul. Abban a pillanatban ugyanis, hogy valaki ezzel azonosul és elfogadja, akkor saját maga áldozatává válik, mert összeomlik és mindent fölad. Nem lehet.

Gianni őszinte, meghitt beszélgetést folytatott Reviczky Gáborra, mindamellett, hogy közben Mikivel humoros vakteszten kóstolgatott különböző termékeket, hogy aztán a végén kiválasszák a legjobbat. Minden részben feltűnik majd egy szakember is, aki segítséget ad Mikiéknek.

Ez a műsor más lesz, mint az eddigi gasztro műsorok. Nem fogunk főzni, sütni, azt szeretnénk, ha a nézők örülnének annak, hogy jó ételekről beszélünk. Értéket akarunk adni a magyar termékeknek

– mesélte Gianni Annoni.

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós segít abban, hogy megismertessük a legjobb hazai termelőket (Fotó: Mindmegette.hu)

Gianni és Miki nemcsak tesztel

Ellátogatnak majd a legjobb manufaktúrákba, kulisszatitkokat lepleznek le arról, hogyan készülnek a termékek. Beszélgetnek az adott tájegységről, városból származó hírességgel és bemutatják a környék turisztikai látványosságait is. Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós évek óta ismeri egymást, de ez az első alkalom, hogy közösen vesznek részt egy gasztro sorozatban. Mottójuk a "Két szív, egy dobbanás", amelynek jelentőségével sokat találkoznak majd a nézők is.