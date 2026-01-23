Turnébuszból sivatagi romboló: így vágott neki Afrikának a Tankcsapda

A Budapest–Bamako mindig is a határok feszegetéséről szólt, de az idei mezőny minden eddigit felülmúl. A verseny egyszerre extrém sport, közösségi élmény és életre szóló utazás – most pedig rocktörténeti pillanat is készül a Tankcsapda főszereplésével.

A Tankcsapda péntek reggel elindult a Budapest-Bamako kalandra

(Fotó: Tumbász Hédi)

A Tankcsapda részvételével a fapados Dakarként emlegetett sivatagi megmérettetés 21. alkalommal indult útnak, rekordot döntve a résztvevők számában. Az idei futamon 1450 induló vágott neki Afrikának, köztük ismert médiaszereplők és zenészek is. A Budapest-Bamako idén is közel 9 ezer kilométeres útvonalon halad, amely Európától a marokkói Szaharáig vezet, miközben emberpróbáló terepen és extrém körülmények között kell helytállniuk a csapatoknak.

A rajt január 23-án, pénteken volt a Budaörsi repülőtéren, ahol már kora reggeltől gyülekeztek az érdeklődők. Amikor Lukács László és Fejes Tamás megjelentek, a rajongók azonnal körbevették őket. Természetesen a Bors is ott járt az induláson és arra voltunk kíváncsiak, hogy a zenekar hogyan készült az egy hónapig tartó útra?

Új típusú kihívások várnak ránk, de abban van rutinunk, hogyan kell kilóméterek ezreit megtenni, Persze egy más kontinensre utazni, az újfajta kihívás, örömmel nézünk elébe

– mondta Lukács László a zenekar énekese. Fejes Tamás dobos részletesebben beavatott minket a kulisszatitkok mögé:

Semmilyen felkészülésben nem vettünk részt. A hivatalos startra is egy 95%-ban kész autóval érkeztünk most péntek reggel. Mi 36 éve úton vagyunk, turnékra járunk mindenféle leállás nélkül, ez azért hasonlít ehhez a sporthoz. Mentálisan mindig is eléggé erősek voltunk, és ez is egy mentális kihívás lesz. Nem akarom túlbecsülni magunkat, de ha azt tűzzük ki célul, hogy biztonságban megérkezzünk, akkor szerintem ez menni fog. Kimegyünk, tapasztalatot gyűjtünk, lehet, hogy rákapunk és jövőre azért megyünk, hogy megnyerjük ezt az egész futamot.

A nem mindennapi kaland végén egy koncerttel kerül fel az a bizonyos cseresznye a tortára (Fotó: Tumbász Hédi)

„Rock&roll ez az egész út”

A zenekar tagjai az élről indultak, szimbolikusan is koncertturnénak nevezve a ralit: egy hónappal később ugyanis Tankcsapda koncert várja a mezőnyt Dakhla térségében, az Atlanti-óceán és a sivatag találkozásánál. Ez lesz az a pont, ahol először áll színpadra a zenekar új gitárosával is.

Egy Mercedes Sprinter géppel vágunk neki az útnak. Úgy fogjuk fel, hogy most is egy turnézó zenekar vagyunk, így hozzánk illő eszközzel akartunk menni. Úgy mondjuk, hogy egy turnébusszal indulunk. Speciális futóművel, négykerék-meghajtással, tehát egy átalakított kocsival, amivel tudjuk a távot teljesíteni. Most sivatagban turnézunk, ez új dolog, hiszen a megérkezésünk után koncertet adunk a sivatag közepén. A felkészülés során a fizikális állóképességre már nem jutott időnk, technikailag készülgettünk az eseményre

– mondta Lukács Laci a turnéról. Ahogy az énekes fogalmazott: turnébuszhoz illő járművel indulnak, csak most nem klubok, hanem homokdűnék között zajlik a turné. A Budapest-Bamako 2026 így nemcsak sportesemény, hanem igazi rock & roll expedíció is lett.

Úgy ismerem magunkat, hogy elég stabil az állóképességünk ehhez. Nem tudjuk mi vár ránk, de rock&roll ez az egész út, felállunk a starthoz, mindent beleteszünk, mosolyogva és lazán csináljuk, de komolyan vesszük

– zárta a beszélgetést Fejes Tamás. A Budapest-Bamako rally 2026-os kihívás egyik csúcspontja éppen ez a sivatagi fellépés lesz, amely február 25-én zárja le majd a hosszú utat. Az autók elrajtoltak tehát, vele a Tankcsapda is, egy hónap múlva pedig az egyedülálló koncerten végre arról is lehull a lepel, hogy ki lesz a Tankcsapda gitárosa.