Takáts Tamással indult Orbán Viktor országjárása: Hatalmas tömeg volt Kaposváron

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 19:13 / FRISSÍTÉS: 2026. március 16. 20:11
Ahogy arra számítani lehetett, vége-hossza nincs tömeg várta Magyarország miniszterelnökét Kaposváron. Itt kezdődött meg Orbán Viktor Országjárása. A beszéd előtt Takáts Tamás lépett színpadra, aki hatalmas sikert aratott az Apáink útja című Karthago dallal.
A március 15-ei nemzeti ünnepen Budapesten tartották meg minden idők legnagyobb Békemenetét, majd a Kossuth téren az állami ünnepségen hangzott el Orbán Viktor beszéde. Az ünnepségen már hallhattuk és láthattuk Takáts Tamást, aki Dér Henivel, Radics Gigivel, Curtisszel és Pápai Jocival együtt adta elő a Nemzeti dalt. A Karthago együttes frontembere egy nappal később már indult is Kaposvárra, hogy ismét Orbán Viktor beszéde előtt alapozza meg a hangulatot. 

Takááts Tamás fantasztikus dalával indult Orbán Viktor országjárása
Hatalmas tömeg és óriási hangulat fogadta Orbán Viktort kaposváron, ahol elindította az országjárását (Fotó: MW)

Orbán Viktor kaposvári Békemenetén is óriási hangulatot csinált Takáts Tamás

A Somogy vármegyei városban rengetegen várták Magyarország miniszterelnökét, így természetesen óriási ováció fogadta Takáts Tamás előadását is. A beszédre és természetesen Orbán Viktorra kíváncsi közönség együtt énekelte az ismerős sorokat az országjárás első állomásán.

"Kutatjuk honnan érkeztünk
Vizsgáljuk furcsán két kezünk
 

Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj
De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk.

Száz éves fák, történelem
Feldúlunk erdőt, földeket
Keresünk régmúlt éveket
Számoljuk az évgyűrűket
Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj
De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk..."

- harsogtak a beszédes sorok Orbán Viktor kaposvári Békemenetének nyitánya közben. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
