Takáts Tamással indult Orbán Viktor országjárása: Hatalmas tömeg volt Kaposváron

A március 15-ei nemzeti ünnepen Budapesten tartották meg minden idők legnagyobb Békemenetét, majd a Kossuth téren az állami ünnepségen hangzott el Orbán Viktor beszéde. Az ünnepségen már hallhattuk és láthattuk Takáts Tamást, aki Dér Henivel, Radics Gigivel, Curtisszel és Pápai Jocival együtt adta elő a Nemzeti dalt. A Karthago együttes frontembere egy nappal később már indult is Kaposvárra, hogy ismét Orbán Viktor beszéde előtt alapozza meg a hangulatot.
A Somogy vármegyei városban rengetegen várták Magyarország miniszterelnökét, így természetesen óriási ováció fogadta Takáts Tamás előadását is. A beszédre és természetesen Orbán Viktorra kíváncsi közönség együtt énekelte az ismerős sorokat az országjárás első állomásán.
"Kutatjuk honnan érkeztünk
Vizsgáljuk furcsán két kezünk
Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj
De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk.
Száz éves fák, történelem
Feldúlunk erdőt, földeket
Keresünk régmúlt éveket
Számoljuk az évgyűrűket
Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj
De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk..."
- harsogtak a beszédes sorok Orbán Viktor kaposvári Békemenetének nyitánya közben.
