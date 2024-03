„Fájt, mint az állat” — Megszólalt a műtétje után a TV2 sármos sztárja

Emberpróbáló időszak előtt áll a Sztárban Sztár leszek! legutóbbi évadának sármos versenyzője, Tasi Dávid! A tehetséges énekes korábban hosszú éveken át profi sportoló volt, atletizált, a fényes sportkarriernek végül egy sérülés vetett véget. Dávid szenvedélye a mozgás iránt azonban ezután sem csökkent, olyannyira nem, hogy a Sztárban Sztár leszek! alatt is személyi edzőként tevékenykedett. Az aktív életnek azonban egy időre vége.

Tasi Dávid műtét után nyilatkozott a Borsnak. (Fotó: Markovics Gábor)

Tasi Dávid műtéten van túl

Dávidra egy hat hetes rehabilitáció vár, mivel szerdán műtötték lágyéksérvvel. Az operáció után elsőként a Borsnak nyilatkozott.

Már tavaly novemberben megállapították, hogy lágyéksérvem lett egy nagyobb emeléstől. Azóta húztam a műtétet, de mivel úgy vagyok vele, hogy a nyárra szeretnék cúscsformában lenni, most bevállaltam. Mit ne mondjak, fájt, mint az állat!

— Az a mázlim, hogy a laporoszkópos módszerrel csinálták, nem vágtak. Ma reggel álltam fel először, az nagyon embert próbáló, sőt, baromi rossz egy olyan valakinek, mint én, aki állandóan, megállás nélkül mozog. Arról már ne is beszéljünk, hogy előtte két napig nem ehettem és nem is ihattam semmit, és most is korlátozva van az étrendem — kezdte sóhajtva a Borsnak Dávid, aki a Sztárban Sztár leszek!-et követően összejött a Dancing with the Stars profi táncosnőjével, Tóth Katicával, ám a kapcsolatuk csak pár hónapig tartott, így az énekes most egyedül lábadozik.

Énekelni sem tudok most, még fekve sem, mer húzza le a hasfalam.

— Jövő kedden lesz varratszedés, de még onnan is egy hosszú folyamat, mire újra beszabadulhatok a konditerembe. Előtte gyógytorna vár rám, szóval bárhogy is lesz, türelmesnek kell lennem magammal — vonta le a konklúziót Köllő Babett csapatának versenyzője, aki azt az ígéretet tette nekünk, hogy nyárra jobb formában lesz, mint valaha!