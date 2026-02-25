A csőd szélére került Cooky, majdnem elhagyta az országot

Cooky nevét ma már senkinek sem kell bemutatni, rádiós műsorai és karaktere belopta magát egy egész ország szívébe. A lemezlovas most a Borsnak elárulta, hogy bizony voltak nehéz percei: az első három Magyarországon töltött éve olyan megterhelő volt számára, hogy elgondolkozott a költözés lehetőségén.

Cooky Magyarországon sikeres karriert futott be, azonban a kezdet picit sem volt könnyű számára (Fotó: Máté Krisztián)

Cooky: „Majdnem elhagytam az országot”

A Nagy Duett egykori győztese és zsűritagja egy megmagyarázhatatlan érzést követett, amely nem engedte elmenni.

Az első három év, amit itt töltöttem, nagyon nehéz volt. Nem volt pénzem, nem volt semmim. Nehezen indult be a karrierem és akkor elgondolkoztam rajta, hogy elhagyom az országot és visszatérek Franciaországba. Egy érzés azonban nem hagyta ezt. Valami azt sugallta: itt kell maradnom, ki kell tartanom

– mesélte lapunknak a Rádió 1 műsorvezetője.

A rádiós műsorvezető azóta rendkívül hálás, amiért hallgatott a megérzéseire. Karrierje szárnyal, párja, Szécsi Debóra pedig két gyönyörű fiúgyermekkel ajándékozta meg őt. Habár Cooky gyerekei még csupán 8 és 6 évesek, a lemezlovas már most készül a pillanatra, amikor fiai elhagyják a családi fészket.

„Ez az élet rendje, ezt el kell fogadni. Mi már most készülünk rá, hogy egyszer eljön a nap, amikor saját otthonba költöznek. Emiatt nem aggódunk, nagyon jó testvérek, segítik és szeretik egymást, de az biztos, hogy ez a páromnak nehezebb lesz, mint nekem” – árulta el a Borsnak Cooky.

Cooky párja és gyermekei miatt hálás, hogy korábban nem adta fel álmait (Fotó: Mediaworks Archív)

Cooky családjától búcsúzott el

Sok évvel ezelőtt, amikor a népszerű DJ úgy döntött, hogy Magyarországon próbál szerencsét, akkor fájdalmas búcsút kellett vennie családjától. Noha szülei mindenben támogatták, az elválás pillanata mégis nehéz volt.

A szüleimmel rengeteget beszéltünk a költözésről, együtt hoztuk meg a döntéseket. Természetesen ettől függetlenül is nehéz volt, de tudták, hogy nagyon akarom ezt. Egy új életet, valahol máshol újrakezdve. Én egy belevaló személyiség vagyok, a szüleim tudták, hogy nem kell félteniük

– nyilatkozta a sztárműsorvezető.

Cooky most már bizton állíthatja, hogy jó döntést hozott, és ahogy ő is elmondta az Instagram-oldalán közzétett felvételen, Magyarországon otthonra lelt, amit nem adna fel semmiért: „Mindent ez az ország adott nekem, a családomat és a karrieremet is. Azt szeretem még Magyarországban, hogy mindenki elfogadott és nem találkoztam rosszindulatú emberekkel” – mondta a francia lemezlovas.